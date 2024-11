Un científic del CSIC es juga el sou i diu que a l'hivern hi haurà "un altre esdeveniment climàtic extrem" a la zona de la DANA

Efectes de la DANA a la Comunitat Valenciana. Foto: Europa Press

El científic del CSIC, Fernando Valladares, en una entrevista per a La Voz de Galicia , ha assegurat que "apostaria el meu sou que aquest hivern serem testimonis d'un altre esdeveniment climàtic extrem a la mateixa regió, atès que el Mediterrani registra temperatures rècord". Valladares, doctor en Ciències Biològiques i professor a la Universitat Rey Juan Carlos, insisteix que la prevenció comença per reconèixer els canvis dràstics que el canvi climàtic ha portat al clima i la meteorologia. Per evitar noves inundacions com les que van afectar recentment l'est del país, sosté que és fonamental “comprendre el funcionament dels rius i actuar de manera constant i planificada. Recuperar la naturalitat de les vies implica retirar alguns habitatges, fins i tot il·legals, que s'han acabat legalitzant per la seva construcció".

En una altra entrevista anterior per a Infobae , Valladares va explicar que fenòmens com les DANAs (produïdes per la trobada d'una massa d'aire fred en altura amb aire càlid a la superfície) seran cada cop més freqüents, ja que l'augment de temperatura a la Mediterrània les intensifica. "El Mediterrani té temperatures pròpies de mars tropicals, arribant als 30 graus durant mesos, cosa molt inusual per a un mar extratropical", apuntava l'expert.

Valladares adverteix que, malgrat les alertes científiques, no s'han activat les alarmes necessàries a l'àmbit social, econòmic i polític. Després de l'impacte devastador de la DANA a València, Castella-la Manxa, Andalusia i Catalunya, confia que es prenguin “mesures radicalment diferents de les dels darrers 20 anys”, no limitant-se a reparar infraestructures, sinó buscant prevenir desastres futurs.

Les conseqüències han estat milionàries en pèrdues materials i encara pitjors en vides humanes. El balanç oficial de la DANA, actualitzat dimarts a la tarda, indica 89 persones desaparegudes i 216 morts: 211 a la província de València, 4 a Castella-la Manxa i 1 a Màlaga, a més de 62 cossos encara sense identificar.