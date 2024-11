Les novetats que inclourà el cupó de l'ONCE dedicat al 125è aniversari del Barça

Cupó dedicat al Barça. Foto: ONCE

A partir de dimecres 13 de novembre el cupó que l’ONCE dedica al 125è Aniversari del FC Barcelona estarà disponible a tots els punts de venda ONCE de Catalunya per part dels 2.450 venedors i venedores d'ONCE a Catalunya, els sentinelles de la il·lusió, dones i homes que estan a tots els carrers i places del país. També estarà disponible en els establiments col·laboradors autoritzats per la venda. Cinc milions i mig de cupons amb els colors blaugrana difondran aquesta gran efemèride arreu del territori.

Als quioscos de l’ONCE Catalunya, hi ha des d’avui 6 de novembre i fins al 30, dia del sorteig, un pòster del cupó amb un QR que porta a la descàrrega d’un poema locutat pel periodista Bernat Soler. També a l’himne del Barça en clau de jazz interpretat pel músic cec Ignasi Terraza i l’experiència del jove cec Pere Ribes quan veu el Barça. El pòster porta la llegenda: “Marca un gol solidari i celebra el 125è aniversari”, amb el fons blaugrana, i la imatge del cupó.

L’acte de presentació d’aquest cupó es va fer diumenge 20 d’octubre, a la prèvia del partit Barça-Sevilla. José Luis Pinto, vicepresident de l’ONCE i Enric Botí, delegat d’ONCE Catalunya; van lliurar a Joan Laporta, president del FC Barcelona, una imatge emmarcada d’aquest cupó.

Un cupó que ajuda a que moltes persones amb discapacitat tinguin esperances i somnis cada dia. Una col·laboració molt solidària perquè crea llocs de treball per a persones amb discapacitat que es guanyen una vida digna gràcies a la venda de la loteria social, responsable i segura de l'ONCE.

Un pas més cap a ser un referent al món en accessibilitat

El passat mes de maig, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va signar amb el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, un conveni que agermana les dues entitats. La finalitat del conveni és treballar conjuntament per fer del nou Spotify Camp Nou un espai referent al món en matèria d'accessibilitat i igualtat per a totes les persones.

