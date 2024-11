Tres detinguts per l'agressió a Pedro Sánchez i els Reis a Paiporta

El Rei Felip VI i el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durant la visita a una zona afectada per la DANA, el 3 de novembre de 2024, a Paiporta - Rober Solsona - Europa Press

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones més pels incidents durant la visita a Paiporta (València) de diumenge als damnificats per la DANA en què van ser increpats els Reis i el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Carlos Mazón.

Fonts del Ministeri de l'Interior han confirmat aquest dimecres a la tarda que són tres els arrestats per aquests fets, si bé el primer ja va quedar en llibertat amb mesures cautelars.

La Guàrdia Civil ha procedit a la detenció aquest dimecres de dues persones més, BFM, resident a Albal, i GMG, resident a Godella. Tots dos detinguts estan pendents de passar a disposició judicial.

Ahir es va procedir a la detenció de DCC Els tres detinguts estan presumptament relacionats amb danys al vehicle del president del Govern i en un altre de la seva escorta.

Aquest dimecres al matí ha estat posat en llibertat sense mesures cauterals el primer detingut, un veí de Paiporta de 41 anys, per presumptament ser el que va colpejar amb un pal els vidres d'un cotxe de la comitiva de Sánchez quan era evacuat pels seus escortes .

Segons ha confirmat el TSJ de València, aquest primer detingut continua investigat pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Torrent que ha obert un procediment pels delictes d'atemptat, desordres públics i danys després de rebre el primer atestat de la Guàrdia Civil.

A la visita a Paiporta, els Reis i la resta d'autoritats van ser rebuts amb insults i el llançament d'objectes i de fang. En aquest context, un escorta de la Reina Letizia va resultar ferit al cap.

Els investigadors del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil continuen identificant més persones relacionades amb els incidents, entre els quals hi ha veïns de Paiporta.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimarts diferenciar l'"anirà legítima" dels damnificats per la DANA de la presència a Paiporta de "grups ultres perfectament organitzats" que diumenge passat intentaven "fer el màxim mal possible a les autoritats" allà presents".

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que Sánchez va rebre un cop i per això va ser evacuat. Ni ell ni la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, no han confirmat si hi havia ultres d'extrema dreta entre els implicats en aquest altercat.