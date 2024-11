¿Like' de Dani Carvajal, el capità del Reial Madrid, a favor de Trump i Abascal?

Dani Carvajal. Foto: EuropaPress, CanvaPro d'ovidiutimplaruportfolio

Dani Carvajal, capità del Reial Madrid, ha estat protagonista a les xarxes socials a causa de les seves opinions polítiques. Després de les recents eleccions als Estats Units, Carvajal va deixar un "like", segons SPORT, en una publicació de Santi Abascal, líder de VOX, on felicitava l'expresident Donald Trump per una suposada victòria. La publicació d'Abascal incloïa una foto amb Trump amb el missatge: "¡Enhorabona al president Donald Trump!", un missatge que aviat va captar l'atenció en xarxes.

En l'actualitat, CatalunyaPress ha comprovat si el 'm'agrada' segueix estant i la realitat és que no, de manera que és possible que el jugador madridista ho hagi retirat.

Foto: SPORT

Aquesta no és la primera vegada que el jugador ha donat mostres de simpatia cap a VOX. El 2019, va convidar Abascal a la llotja del Santiago Bernabéu, cosa que va provocar rumors sobre la seva afinitat amb el partit d'extrema dreta.

A més, Carvajal ha defensat en diverses ocasions actes polítics que involucren VOX, com la coneguda manifestació de Colom en què van participar Ciutadans, el Partit Popular i VOX. Aquesta vegada, el futbolista no va dubtar a respondre a l'actriu Eva Hache, que va criticar l'esdeveniment. “No cal faltar al respecte als que no opinen com vostè. Tenim un país lliure, amb molta diversitat i cadascun de nosaltres busquem allò que creiem que és millor per a tots. Viva España”, va escriure a Twitter, defensant la llibertat d'expressió i mostrant el suport a la manifestació.

L'historial de Carvajal en xarxes ha aixecat polèmiques altres vegades. Recentment, les seves declaracions al voltant del "Cas Rubiales" van causar controvèrsia, així com una foto de 2014 en què apareix posant al costat de membres del grup Ultra Sur, conegut per les seves actituds neonazis.

Les opinions i els gestos públics de Carvajal han generat reaccions mixtes en l'opinió pública. Encara que alguns seguidors defensen el seu dret a expressar les seves creences polítiques, d'altres qüestionen l'impacte que aquestes postures puguin tenir a la imatge pública ia l'esport.