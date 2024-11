Els cadàvers invisibles: almenys 3.000 animals de granja han mort per la DANA

, els animals confinats en granges industrials són víctimes silencioses que moren ofegades - EP

Gairebé 3.000 animals de granja han mort a causa de la DANA que ha assolat la província de València, segons ha denunciat Igualtat Animal que recull dades de la Conselleria de la Generalitat Valenciana que xifra en 2.950 morts d'animals a 17 explotacions ramaderes de les zones afectades .

En un comunicat, l'ONG assegura que es desconeix el nombre total d'animals de granja (gallines, porcs, ovelles, cavalls, pollastres) morts o que fa dies que no mengen a causa de la catàstrofe.

"En la majoria dels casos i davant de situacions catastròfiques com la viscuda, els animals confinats en granges industrials són víctimes silencioses que moren ofegades o abandonades sense cap opció de rescat. Per a la indústria ramadera signifiquen només pèrdues econòmiques que hauran de ser rescabalades per les assegurances . És necessari que s'estableixin protocols d'evacuació de manera urgent", ha alertat el cofundador d'Igualtat Animal, Javier Moreno.

A més, des de la Fundació han denunciat la inexistència de protocols d'evacuació per a aquests animals i rememoren els fets durant la crescuda del riu Ebre l'abril del 2018, quan van morir milers d'animals. L'ONG també ha denunciat la manca de plans d'ajuda i mesures preventives per als animals de granja deixant les cries desprotegits i vulnerables.