Un minibús de gasoil de TMB es transformarà en un vehicle sostenible amb pila d'hidrogen

Un autobús d'hidrogen de TMB. Foto: TMB

L'abril passat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a través de les seves àrees d'Innovació i Transformació Digital i en col·laboració amb el departament d'Enginyeria de Bus, va llançar el projecte HERO . Aquesta iniciativa té com a objectiu transformar un minibus dièsel en un vehicle impulsat per una pila d'hidrogen, en línia amb una convocatòria promoguda per EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) de la Unió Europea per fomentar la mobilitat sostenible mitjançant l'hidrogen.

El projecte, coordinat per l' Institut de la Investigació de l'Energia de Catalunya (IREC) i recolzat per un consorci que inclou TMB i les empreses tecnològiques EVARM i EKPO, va resultar guanyador i va obtenir un finançament d'un milió d'euros. Aquesta fita destaca Barcelona en l'àmbit de la innovació en mobilitat sostenible, un enfocament similar al d'altres ciutats europees que també estan apostant per la tecnologia d'hidrogen per modernitzar les flotes de transport públic.

Transformació i segona vida del vehicle

El propòsit d'HERO és modificar un minibús dièsel en desús, perllongant la seva vida útil en reconvertir-lo en un vehicle d'hidrogen amb pila de combustible. Aquest projecte permet reutilitzar lestructura del minibús, optimitzant així recursos i reduint limpacte mediambiental associat a la deixalla de vehicles. La reconversió inclourà un sistema de tren de potència amb motor de tracció, inversor, bateries i una pila de combustible adaptable, que servirà tant per a minibusos com per a altres tipus de vehicles lleugers de repartiment o petits camions.

A més, el projecte busca impulsar un ecosistema local de fabricació de tecnologia per al transport, tot recolzant la creació d'un teixit industrial a Catalunya que permeti aprofitar les inversions en vehicles sostenibles i reduir la dependència de proveïdors estrangers.

Les pròximes passes... i perspectives

Pel març, està previst l'inici de les proves dinàmiques del prototip, dissenyat per fer front a rutes urbanes d'alta exigència en termes de desnivell i maniobrabilitat. La primera configuració del minibús comptarà amb una pila de combustible de 100 kW i bateries de 35 kWh. A més de les proves operatives, es preveu que el vehicle serveixi com a eina de formació per a tècnics i com a unitat d'exhibició.

Barcelona no és l'única ciutat on es duen a terme projectes similars. Ciutats com Amsterdam i Hamburg també han implementat vehicles impulsats per hidrogen als seus sistemes de transport públic, recolzades per consorcis europeus i iniciatives de finançament que busquen descarbonitzar les ciutats europees.