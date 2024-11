Pugen a 219 les víctimes mortals pel pas de la DANA

La xifra ha pujat aquest dijous 7 de novembre. Foto: Europa Press

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra oficial de morts per les conseqüències de la DANA a 219 després de les troballes dels dos últims cossos que seguien desapareguts a Letur (Albacete, i per això el nombre de morts a Castella -La Manxa puja a 7 mentre que a la Comunitat Valenciana es manté en 211 i un a Andalusia.

Respecte a la regió manxega, el ministre ha assenyalat que a Letur s'han localitzat els sis cadàvers que figuraven com a desapareguts a la zona de localització, si bé encara queden tres cossos per identificar-se. A Mira (Conca) una dona també va perdre la vida per les conseqüències de la DANA.

En declaracions a la Cadena SER , Marlaska ha explicat que ara la zona de recerca de cadàvers se centra fonamentalment en aquelles ubicacions que "no han pogut ser objecte d'actuació per raons diferents", com ara garatges comunitaris o llocs propers al mar, on ha estat "més difícil poder abordar en matèria de salvament".

Sobre les dades de la Comunitat Valenciana, el ministre de l'Interior ha assenyalat que de les 211 persones mortes, se n'ha fet l'autòpsia a 203, de les quals 133 ja han estat identificades.

Preguntat per si des del Govern o la Generalitat Valenciana es plantegen evacuar habitants per risc sanitari, Marlaska ha dit que aquesta qüestió no està "sobre la taula", remarcant la coordinació i cooperació entre la Conselleria i el Ministeri de Sanitat, que treballen “en els protocols necessaris i precisos perquè la finalitat prioritària és la salut pública del conjunt de la societat valenciana”. "Traslladaria un missatge de tranquil·litat perquè el seguiment és permanent", ha conclòs.