Madrid copia Barcelona i retirarà els carrils bici de la vorera per posar-los a la calçada

Un home circula amb bici per Madrid.

Al centre de Madrid , una mesura esperada per associacions i ciutadans és a punt de fer-se realitat: l'eliminació d'un tipus d'infraestructura que, en lloc de millorar la mobilitat urbana, molts deien que suposava un risc. Després d'anys de crítiques i una demanda recent que exigeix canvis importants a la ciutat, l' Ajuntament de Madrid ha decidit iniciar la retirada progressiva dels carrils bici situats a les voreres . Aquesta infraestructura ha generat controvèrsia pel seu impacte en l'accessibilitat i la seguretat dels vianants.

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) lidera una demanda contra l'Ajuntament, exigint que aquests carrils es traslladin a la calçada, argumentant que creen confusió i posen en perill les persones amb discapacitat . El delegat d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante, va explicar que des del 2019 el consistori no ha construït nous carrils bici a les voreres i que n'ha prioritzat l'eliminació en les remodelacions de carrers on encara són presents. Aquesta iniciativa busca garantir una seguretat més gran en l'espai públic, reduir el risc d'accidents i millorar la mobilitat urbana.

CERMI sosté que els carrils bici a les voreres no només dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda, sinó que a més incompleixen la normativa estatal, que exigeix que s'ubiquin a la calçada i separats del trànsit motoritzat. L'organització emfatitza que l'accessibilitat ha de ser prioritària en la planificació urbana, especialment en una ciutat amb un flux alt de vianants com Madrid.

Segons la demanda presentada dimarts passat al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Madrid, “a Madrid encara hi ha carrils-bici a les voreres, com als carrers Serrano, O'Donnell, Germans García Noblejas o el barri de la Peseta , malgrat la prohibició legal". CERMI sol·licita que la Justícia "declari la seva il·legalitat i ordeni a l'Ajuntament traslladar-los a la calçada sota les condicions estipulades". Carabante subratlla que aquesta mesura forma part d'una estratègia urbana que busca una coexistència equilibrada entre vianants i ciclistes, promovent l'ús de la bicicleta de manera segura i respectuosa amb els espais de vianants. A més, l'Ajuntament continuarà treballant en la creació de carrils bici a la calçada per assegurar una mobilitat més inclusiva i accessible.