Un concert solidari amb les víctimes de la DANA a l'Auditori de Barcelona

La façana de l'Auditori. Foto: Wikipedia

L'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona (BMB), l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) s'uniran en un concert el pròxim diumenge 10 de novembre per recaptar ajuts per als afectats per la DANA.

El concert tindrà lloc a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori i tota la recaptació obtinguda es destinarà a les famílies damnificades pel temporal a través del fons d'ajuda habilitat per l'Ajuntament de Barcelona, segons ha informat l'Auditori aquest dijous 7 a un comunicat.

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José R. Pasqual-Vilaplana, modificarà el programa per incloure Lo Cant del Valencià al concert, que començarà amb un minut de silenci en record de les víctimes del temporal DANA, que ja s'ha cobrat almenys 219 víctimes mortals.

Barcelona dona 300.000 euros

D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona donarà 300.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha detallat que l'ajuda serà mitjançant un conveni de col·laboració entre la ciutat, les zones beneficiàries i les entitats socials i humanitàries que treballen sobre el terreny o altres canals oficials que s'estableixin.

Collboni ha apuntat que ara és el moment de posar en focus les donacions econòmiques i que la que farà l'Ajuntament de Barcelona serà principalment per ajudar les entitats que treballen sobre el terreny i per reforçar la col·laboració amb els ajuntaments dels municipis afectats.