Continuen arribant Bombers catalans a València: el tercer contigent, camí de les zones més castigades

Bombers de la Generalitat a Catarroja. Foto: Conselleria d'Interior

Aquest dijous 7 de novembre al matí s'ha conegut que un nou contingent de Bombers de la Generalitat es desplaça cap a València per fer el relleu del personal que es va desplaçar dilluns i que formava part del segon contingent d'ajuda.

El nou comboi, que mantindrà el mateix dispositiu, es reforçarà, a petició del Consorci Provincial dels Bombers de València (CPBV), amb la Unitat de Drons amb efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS). El nivell de l'aigua a moltes zones ha baixat i la incorporació dels drones permetrà guanyar visibilitat.

Així, aquest nou dispositiu està format per una vuitantena d'efectius de les diferents regions d'emergències que, amb autobusos, han sortit a les 7 del matí des de les instal·lacions del Complex Central de Cerdanyola del Vallès en direcció al parc de Bombers de l'Ametlla de Mar. Allí es van trobar amb un segon punt de concentració de personal que es va afegir al comboi ia les 09.00 hores van sortir cap a València. El comboi anirà directament a Alzira, on Bombers de la Generalitat tenen establert el seu lloc de descans i comandament.

Els comandaments del tercer contingent han parat al centre avançat de l'emergència per fer el relleu amb els comandaments que avui tornen a Catalunya, per coordinar, distribuir tasques i sectors de treball.

El comboi comptarà amb un inspector, com a cap d'expedició, diversos comandaments i, en total, uns 80 efectius. La dotació del tercer contingent és la mateixa que havia treballat fins ara i està composta per vuit Bombes Rurals Pesants (BRP), de les quals dues van amb Bombers Voluntaris, dues dotacions amb efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i EPAF ( Equips de Prevenció Activa Forestal), efectius del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades), la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) amb dos TEOC (Tècnics Especialistes Operadors de Control), la Unitat de Càrrega, efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport), el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb un gos de ventilació, personal del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), la unitat sanitaritzada amb efectius GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i dos infermers del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per atendre tant les necessitats de la població com dels Bombers, i la novetat d'aquest tercer contingent és que s'hi afegeix la unitat de Drons.

El dispositiu desplaçat des del dilluns 4, i en coordinació amb el Consorci Provincial de Bombers de València, ha estat treballant a tres sectors. Al sector de Catarroja, gran part dels esgotaments estan fets, queden acumulacions de 40 cm de fang als pàrquings més grans i també acumulació de vehicles a l'interior, alguns dels quals estan regirats i cal redreçar-los per facilitar-ne la manipulació. Les tasques de permeabilització de la via pública avancen a bon ritme quan s'inspecciona, neteja i assegura la zona.

Aquí, al sector de Catarroja, Bombers de la Generalitat ha assumit la gestió total del Centre de Recursos de Mitjans (CRM), coordinant la maquinària civil que arriba a la zona.

A Algemesí, les tasques se centren, principalment, en l'extracció de vehicles per alliberar les vies i netejar-les per garantir-ne la viabilitat i acabar de permeabilitzar-les. Puntualment, també es fa algun esgotament d'aigua en baixos i soterranis.

Finalment, al tercer sector, a Riba-roja de Túria, el GRCR rastreja un barranc que el riu va arrasar al seu pas, fent recerca de víctimes. En aquest tercer sector, ara que ha baixat el nivell de l'aigua a bona part de les zones, és on la unitat de drones centrarà les tasques de recerca de víctimes.