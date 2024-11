Rosalía, una voluntària més a Paiporta per ajudar amb els efectes de la DANA

Rosalía, en acció a València. Foto: EuropaPress, Twitter de @rosaliaposting

Rosalía és una de les figures espanyoles més influents, tant del país com del món musical. La setmana passada, l'artista catalana va utilitzar les xarxes socials per demanar ajuda per als afectats per la DANA que ha destrossat diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

Però la seva ajuda no s'ha quedat tan sols en el pla virtual, i és que ha acudit a València com a voluntària per col·laborar amb els veïns, que han vist com el temporal se l'ha endut tot. La cantant s'ha arremangat per treballar, espatlla a espatlla, com una voluntària més.

Rosalía ha estat vista descarregant camions amb aliments i subministraments de neteja a Paiporta , una de les zones més afectades per la catàstrofe. Allà treballa amb els voluntaris de l' ONG World Central Kitchen, l'organització fundada pel xef José Andrés, que ha estat crucial per ajudar comunitats en crisi.

A Paiporta també hi col·laboren altres figures reconegudes, com Paz Padilla, la seva filla Anna Ferrer Padilla i Ana Matamoros, que han preferit mantenir un perfil baix, concentrant-se en les tasques necessàries sense compartir imatges en xarxes socials.

Aquestes figures públiques, igual que molts altres voluntaris, estan recorrent els pobles devastats per les intenses pluges i el vent, descarregant camions, lliurant aliments i subministraments de neteja i ajudant els que han quedat sense res. La discreció dels involucrats ressalta l'enfocament a la tasca humanitària, donant prioritat a les necessitats dels damnificats per sobre de qualsevol promoció personal.

Mentrestant, la solidaritat s'estén des de tot arreu d'Espanya. Cada dia camions carregats d'aliments, aigua i materials de neteja arriben a València, on centenars de voluntaris, equipats amb pales, botes d'aigua i sobretot una gran determinació, se sumen a les tasques de rescat i suport.

En col·laboració amb organitzacions i cossos de seguretat de l'Estat, treballen incansablement per assegurar que l'ajuda arribi a totes les llars que en necessiten. La unió desforç i esperança és la principal força que impulsa aquesta xarxa dajuda enmig de la tragèdia.