Women in Global Health Spain reivindica que més dones ocupin llocs executius a la sanitat

Compromesa amb una salut global accessible, Women in Global Health Spain (WGH) , associació sense ànim de lucre dedicada a promoure el feminisme , la justícia i l' equitat de gènere de forma transversal al sector salut, va organitzar diverses taules de debat aquest dijous per debatre sobre les conclusions del grup de treball de Recursos Humans de l'OMS basades a la xarxa “Networking Workforce”, liderat per WGH.

Aquesta organització ha centrat els seus esforços a conèixer a fons la segregació horitzontal en els treballs i les tasques relacionades amb la salut, la manca de reconeixement salarial de les professionals de la salut i l'escassa presència de dones en posicions directives tot i que el 70% dels professionals sanitaris siguin dones.

Amb aquest document avalat per l'OMS i l'OCDE, WGH està treballant a nivell mundial al Lideratge de la Dona a la Salut Global. I l'Associació Espanyola de WGH ha enfocat el treball durant tot el 2024, així com el seu esdeveniment anual, a posar sobre la taula la importància dels nous lideratges per transformar la Salut Global.

Durant l'esdeveniment que ha tingut lloc al Cibernàrium de Barcelona Activa, s'han abordat els principals reptes que enfronten les dones als llocs directius a l'àrea de la salut, tant al nostre país com a nivell mundial. A nivell mundial, les dones representen el 70% de la força laboral al sector de la salut; tanmateix, només el 25% ocupa llocs de lideratges a nivell executiu . Això comporta la necessitat de promoure més dones en llocs directius i treballar per tenir estructures de salut més resilients, per no patir l'abandonament de la professió, majoritàriament dones i fomentar nous lideratges inclusius i diversos.

Sota el lema «Lideratge amb Raó i Cor», l'esdeveniment va reunir destacades expertes nacionals i internacionals en salut global, com la Dra. Carme Valls, referent de lideratge de les dones a l'àmbit sanitari; la Dra. Ana Requena , metgessa especialista en malalties infeccioses i professora assistent a ISGlobal; Sara Guila, psicòloga clínica a l'Hospital Vall d'Hebron i Natalia Paratore , mentora en Comunicació i membre de la junta de WGH Argentina, entre d'altres.

Aquestes professionals van participar en dues taules rodones, on van debatre sobre lideratge amb perspectiva de gènere. Consecutivament, Virginia Rodríguez i Nabila Mella d'ISGlobal van organitzar un taller participatiu per tal de promoure el pas de la reflexió a l'acció.

LES DONES NO OCUPEN LLOCS ON ES PRENEN LES DECISIONS QUE ELS AFECTEN



L'esdeveniment va revelar marcades disparitats de gènere. Tot i que cada any es col·legien un 8% més de dones que no pas d'homes en medicina, la seva presència en rols de lideratge i responsabilitat executiva continua sent baixa. Només el 39,4% dels càrrecs de direcció mèdica estan ocupats per dones, i amb prou feines el 15% dels Col·legis Oficials de Medicina són presidits per elles. Les dones tenen menys presència als càrrecs de gerència en hospitals (28%) . I en l'àmbit polític, només hi ha vuit conselleres de Salut en comunitats autònomes. El mateix passa a les Universitats i Centres de Recerca.

“Les dades posen de manifest la persistent desigualtat de gènere en càrrecs de lideratge dins del sector salut globalment. Necessitem més dones en posicions de lideratge a hospitals, centres de recerca, universitats, en política etc. per un tema de justícia. I alhora, més homes, dones i persones de tots els gèneres, que tinguin una perspectiva de gènere i promoguin entorns inclusius i feministes a les seves àrees de treball. Només aquest canvi permetrà tenir una Salut Universal”, va declarar la Dra. Elena Marbán Castro, Vicepresidenta de WGH Spain.

Women in Global Health Spain és l'associació espanyola dedicada a promoure el feminisme , la justícia i l'equitat de gènere de manera transversal a tots els àmbits de la salut.

“A través de Women in Global Health Spain, busquem construir una xarxa sòlida de professionals per promoure el lideratge de les dones i l'equitat de gènere a la salut global. Per això, duem a terme accions a nivell nacional, europeu i internacional, amb el compromís de millorar la salut i aconseguir una societat més saludable, justa i feminista” va afirmar Neus Rosell, presidenta de WGH Spain.

Durant aquest any, l'associació ha establert diverses iniciatives associades al lideratge com a estudis sobre la bretxa de gènere en salut a Espanya, mapeig d'eines per monitoritzar la bretxa de gènere, estudi sobre els processos de selecció en salut i salut global a Espanya i identificació les barreres principals que tenen les dones a l'hora d'aconseguir feines en aquestes àrees, estudi sobre polítiques d'equitat de gènere en organitzacions de salut a Espanya i ha dut a terme un programa de mentòria en col·laboració amb la Xarxa de Mentoring a Espanya, per a empoderar els seus socis en el seu desenvolupament professional, facilitar la transferència d'experiències professionals i cultivar el sentit de comunitat.

L'equitat en una situació de desigualtat en el sector de la salut i des dels llocs on es prenen les decisions fa que per a aquesta organització siguin fonamentals encara mesures de discriminació postiva a favor de les dones. Avaluació de mesures que aconsegueixin una real equitat i avançar en aquesta direcció amb independència dels governs que estiguin al comandament a cada país. Perquè els drets i la salut de més de la meitat de la població estan en joc. Amb 200 membres la Women in Global Health Spain que té dos anys de vida busca mecenatges que els ajudin a assumir aquest desafiament gegantí.