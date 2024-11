Creu Roja llança 83 ofertes de feina: sense experiència, contracte fix i formació gratuïta

Un voluntari de Creu Roja a la Comunitat Valenciana - EP

La Creu Roja ha anunciat 83 noves vacants d'ocupació a tot Espanya, oferint una oportunitat excel·lent per als que busquen feina estable i significativa en àrees d'atenció humanitària. Amb especial atenció a les regions més afectades per les recents inundacions de la DANA, com la Comunitat Valenciana, la institució cerca des de captadors de socis fins a tècnics i psicòlegs per a suport en emergències. Les ofertes tenen alguns dels beneficis laborals més atractius: contracte indefinit, formació gratuïta a càrrec de l'empresa i, en molts casos, horaris de dilluns a divendres.

Ocupació sense experiència i amb contracte fix a Creu Roja

L'organització busca cobrir una gran varietat de perfils, incloent-hi un dels més demanats: captador de socis. Per a aquesta posició, que està disponible a diverses ciutats com Alacant, Sevilla i València, no es requereix experiència ni estudis superiors, només habilitats de comunicació i orientació al client. Els captadors, el salari inicial dels quals ronda entre els 667 i 967 euros segons el conveni col·lectiu, també poden rebre bons per cada nou soci captat.

A més, Creu Roja està buscant professionals per cobrir llocs especialitzats, com:

Psicòleg a València per a suport a dispositius d'acollida i emergència.

a València per a suport a dispositius d'acollida i emergència. Tècnic d'activitat a Castelló de la Plana per a substitucions, amb experiència en casos de violència de gènere.

per a substitucions, amb experiència en casos de violència de gènere. Conductor per a El Hierro, Tenerife, amb experiència en atenció a persones grans i competències digitals.

per a El Hierro, Tenerife, amb experiència en atenció a persones grans i competències digitals. Administratiu a Madrid per a l'assemblea de Collado Villalba, amb requisits de FP a Administració i un any d'experiència.

Com postular les ofertes de Creu Roja

Per aplicar a qualsevol d'aquestes vacants, cal ingressar a la secció “Treballa amb nosaltres” del web oficial de Creu Roja. Aquí, els interessats poden navegar al llistat de llocs de treball disponibles, seleccionar el que més s'ajusti al seu perfil i enviar el currículum seguint les instruccions de registre.