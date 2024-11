La Fiscalia de Barcelona alerta que "hi ha zones urbanitzables que es poden inundar"

Zona inundada per les pluges, a 4 de novembre de 2024, a Castelldefels, Barcelona, Catalunya (Espanya) - Kike Rincón - Europa Press

La Fiscalia de Barcelona ha alertat que "hi ha zones urbanitzables que es poden inundar" perquè quan van ser qualificades es va concloure que la possibilitat que es veiessin afectades per una riuada era baixa.

Així ho ha expressat el fiscal delegat de Medi Ambient i Urbanisme a Barcelona, Antoni Pelegrín, que ha explicat que el criteri per considerar una zona com a inundable es regeix per "un criteri molt ampli" i que hi ha zones catalogades com a urbanitzables que probablement patiran inundacions de manera més freqüent com a conseqüència del canvi climàtic.

La llei d'urbanisme obliga a donar una qualificació de no urbanitzable de forma obligatòria a determinats terrenys, entre els quals s'inclouen els espais naturals, els que tenen un pendent superior a un 20% o els inundables, entre altres.

"La pregunta del milió és: Què es considera per zona inundable? Pot ser que un lloc amb una riuada cada 500 anys no es consideri inundable, però amb el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua del mar sembla que cada vegada passi més", ha dit Pelegrín.

El fiscal ha posat el focus a les desembocadures dels rius Besòs i Llobregat, on es continua edificant, tot i que ha dit que "és de sentit comú" pensar que en algun moment hi pot haver una inundació, però que, en les seves paraules, actualment amb la llei a la mà es pot edificar.

Indemnitzacions

Tot i això, la Fiscalia avança que en cas que es fixin "nous criteris" més estrictes caldria indemnitzar els propietaris d'aquests terrenys, que podrien sol·licitar una indemnització al passar de posseir terrenys urbanitzables a no urbanitzables.

Tot i que a Barcelona no hi ha diligències obertes per aquest assumpte, arran de la DANA que ha afectat València, la Fiscalia creu que la gent estarà més sensibilitzada, cosa que en un futur es pot traduir en més denúncies.

Tot i així, lamenta que si els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consideren que la construcció en una zona és correcta i s'ha catalogat com a urbanitzable per part d'un ajuntament, “la Fiscalia només pot actuar si el planejament diu que és inundable i s'hi edifica", doncs si diu que no és inundable, legalment es pot construir.

L'estratègia del Govern

El Govern de la Generalitat va aprovar al Consell Executiu de dimarts una estratègia de protecció civil local en 2 anys i, entre les mesures, instarà a revisar els protocols per actuar durant catàstrofes i les zones inundables.

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va explicar a la roda de premsa posterior al Consell Executiu que, encara que Catalunya té treball avançat en matèria de protecció civil, cal aprofundir esforços davant els efectes del canvi climàtic , per això ha acordat encarregar a l'ACA que completi la cartografia de les zones inundables de Catalunya.