Catalunya es posiciona a favor d'una intel·ligència artificial "ètica i fiable"

La IA és una tecnologia cada cop més usada. Foto: Europa Press / Canva Pro

En el marc de la primera Cimera Anual de l'Aliança de Tecnologies Disruptives i Emergents (DETA), celebrada a Barcelona i presidida per la Generalitat, 14 governs regionals de diferents continents s'han compromès oficialment a avançar en el desenvolupament d'una intel·ligència artificial (IA) ètica i fiable mitjançant el Manifest per una IA Fiable. Aquest document, impulsat per Catalunya en col·laboració amb l'Observatori d'Ètica a IA de la Universitat de Girona, és pioner globalment i estableix una sèrie de compromisos i recomanacions sobre l'ús responsable d'aquesta tecnologia.

La Secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, va ser l'encarregada d'inaugurar la cimera, acompanyada de representants del govern català, així com delegats de governs regionals com Massachusetts (EUA), Gyeonggi (Corea del Sud), Escòcia (Regne Unit), Emilia-Romanya (Itàlia) i la Província de Buenos Aires (Argentina), entre altres. Galindo va destacar el paper de Catalunya com a referent tecnològic a Europa, i va subratllar el seu compromís a ser una veu clau en el debat global sobre una IA ètica. Aquest manifest, segons Galindo, no només compromet els signants, sinó que busca fer partícips diversos agents de la societat i arribar a organismes internacionals com l'ONU, el Consell d'Europa, la Unió Europea i el G7 per influir en la regulació d'aquesta tecnologia.

Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, va afegir que la ciberseguretat és un dels desafiaments més urgents i va advocar per harmonitzar lleis i regulacions en l'àmbit internacional. Segons Tort, un marc comú en ciberseguretat enforteix la defensa davant dels ciberdelictes i promou un entorn empresarial segur. En aquest sentit, el grup de treball de la DETA facilita la creació d'aliances i l'intercanvi de coneixements globals per protegir els ciutadans en l'àmbit digital.

El Manifest per una IA Fiable fa una avaluació dels desafiaments i oportunitats de la integració de la IA a la vida quotidiana, establint compromisos al voltant de la dignitat humana, la democràcia i l'estat de dret. Es comprometen a desenvolupar una IA ètica i sostenible, una governança transparent, una innovació inclusiva i la rendició de comptes. El manifest també ofereix recomanacions per fomentar un entorn que impulsi el desenvolupament de la IA segons aquests valors i que contribueixi als objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

L'Aliança DETA, formada actualment per 17 governs de hubs tecnològics de països com Argentina, Alemanya, Itàlia, Japó i Canadà, és una iniciativa catalana oberta a regions i estats compromesos amb valors democràtics i drets humans. Aquesta xarxa ajuda els governs a aprofitar les tecnologies emergents, millorar els serveis públics i guanyar influència en la governança tecnològica global, davant la presència creixent de les grans tecnològiques i reguladors internacionals.

A més a més d'aprovar el manifest, els delegats van acordar unir-se a la Zero Debris Charter de l'Agència Espacial Europea (ESA), que promou missions espacials sostenibles. Durant la cimera, els representants visitaran instal·lacions clau com el Barcelona Supercomputing Centre, el Centre de Visió per Computador, el Sincrotró Alba i altres centres de recerca a Catalunya.

DETA és un projecte estratègic per a Catalunya que compta amb la col·laboració de diferents departaments governamentals, destacant-ne el Departament d'Empresa i Treball, el de la UE i Acció Exterior, així com el Departament de la Presidència.