L'Espanya més solidària brilla amb la DANA: les comunitats autònomes es bolquen amb l'ajuda a València

Els governs autonòmics i locals han mobilitzat durant aquests dies almenys 2.850 efectius d'emergència per enviar-los a les zones de la província de València més afectades per la DANA, mentre que la societat civil de tot Espanya també s'està bolcant amb donacions i col·laboracions que són difícils de quantificar perquè ho estan gestionant les ONGS o fins i tot ciutadans particulars.

Des de l'endemà de les inundacions, que han afectat principalment la província de València, els diferents governs autonòmics i ajuntaments han anat posant a disposició de les autoritats valencianes diversos efectius d'emergència per continuar treballant sobre el terreny.

De la mateixa manera, les ONG, administracions públiques, entitats privades i ciutadans particulars han habilitat punts de recollida de material i donacions, així com donatius econòmics amb motiu de la DANA, encara que resulta difícil donar una estimació precisa de quant pugen aquestes donacions.

Aquests són els efectius i els ajuts posats en marxa per diferents comunitats autònomes i ajuntaments:

CATALUNYA

Una part del contingent català és de 80 efectius i 31 dotacions de Bombers de la Generalitat, mentre que els efectius dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Urbana ja han fet el primer relleu als companys dels dos cossos. En total, s'hi han desplaçat 33 efectius amb més mitjans per contribuir a les tasques de recuperació.

ANDALUSIA

Les administracions andaluses han mobilitzat unes 500 persones, incloent-hi 230 bombers d'emergències, 30 autobombes i també hi ha tècnics d'operacions i experts en el rescat de persones, que s'han desplaçat cap a la província de València.

De la mateixa manera, el Govern andalús ha acordat mobilitzar, en una primera estimació, com a mínim 75 milions d'euros per afrontar els danys causats per la DANA en aquesta comunitat autònoma.

ARAGÓ

Segons les darreres dades, les Admnistracions aragoneses han disposat més de 240 efectius destinats a Catarroja, un dels municipis més afectats. A aquest contigent s'hi han sumat cinc empleats d'empreses de desembussos, 20 conductors de furgonetes i 75 agricultors i treballadors d'empreses privades.

Així mateix, el Govern d'Aragó, juntament amb entitats i agents socials de la comunitat, han subscrit un acord solidari i de reconstrucció del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

ASTÚRIES

Sobre el terreny, actualment hi ha 18 bombers asturians: 11 del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA), 4 del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament (SEIS) d'Oviedo i tres del Sis de Gijón.

Pel que fa a mitjans materials de l'Administració pública d'Astúries hi ha quatre autobombes, motobombes d'alta capacitat, un furgó multisocors, tres vehicles lleugers de suport logístic, dos remolcs per a transport de materials, dos generadors i equips especialitzats.

BALEARS

L'última actualització és que l'Executiu balear ha mobilitzat un nou contigent d'ajuda per rellevar el que ja estava treballant sobre el terreny, i compta amb un total de 82 persones, 15 vehicles i 16 tot terrenys lleugers.

CANÀRIES

El Govern de les Canàries ha enviat un dispositiu de 70 efectius especialistes en tasques de buidatge, desguàs i neteja de zones inundades. A més, un equip del Servei d'Urgències Canari (SUC) i del Servei Canari de la Salut (SCS) realitzarà cobertura sanitària.

D'altra banda, quant a donacions econòmiques, associacions i ONG han obert punts de recollida de material i comptes bancaris per fer donacions encara que de moment no hi ha cap xifra de productes o diners recaptats.

CANTÀBRIA

30 bombers de Cantàbria i 14 voluntaris municipals estan ja desplegats pel Govern de Cantàbria per ajudar en les tasques de buidatge, excarceració i desenrunament a la zona afectada per la DANA.

A més, el Govern càntabre està centralitzant les donacions i les té en un magatzem de Tanos (Torrelavega) -que ja ha satisfet la seva capacitat i se n'ha començat a utilitzar un altre a Santander- per fer-les arribar en un enviament únic i conjunt.

CASTELLA I LLEÓ

Segons les últimes dades, el Govern presidit per Alfonso Fernández Mañueco ha disposat un contingent de prop de 300 persones i més de 150 equips mobilitzats per la Junta i altres administracions de la Comunitat, que ja són presents a la Comunitat Valenciana.

CASTELLA-LA TACA

Castella-la Manxa ha estat una altra de les comunitats més afectades pels efectes de la DANA, amb un balanç provisional de set morts principalment a Albacete i Conca.

EXTREMADURA

Uns 420 efectius dels diferents cossos de seguretat d'Extremadura estan treballant sobre el terreny a València des de dimecres passat. A més, des de la regió han arribat a València uns 27 tràilers, 10 camions, 15 furgonetes i 300 palets d'aliments no peribles i productes de neteja.

GALÍCIA

Les últimes dades mostren que Galícia ha mobilitzat més de 180 efectius aproximadament a la província de València, amb grups d'emergència de totes les administracions de la comunitat.

MADRID

Segons la darrera actualització, entre el Govern regional i l'Ajuntament de Madrid han disposat un contingent d'unes 544 persones, entre policies, rescatistes, forenses, Bombers i Samur-Protecció Civil, als quals cal sumar uns 700 voluntaris que ajuden amb la recollida de productes. El consistori ha recopilat fins ara unes 1.000 tones de material d'ajuda.

MÚRCIA

L'actualització d'aquest dijous és que hi ha 54 bombers forestals, 16 bombers de Múrcia i 15 del CEIS, als quals al llarg del matí s'uniran vuit bombers de Cartagena.

En aquesta jornada no s'han desplegat voluntaris de policia local, protecció civil i brigades dels diferents municipis, tot esperant que es completi el trasllat del lloc de comandament de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i Emergències des d'Alzira a Torrent, on han estat assignats, i es planifiqui el treball a Paiporta per demà divendres.

La majoria dels municipis de la Regió segueixen aportant voluntaris, que sumen per aquest dijous 93 bombers.

NAVARRA

Navarra ha disposat aproximadament 31 bombers i 19 membres de la Policia Foral, a més de nombrós equipament, que s'estan rellevant al llarg dels dies.

PAÍS BASC

Segons l'inventari del Govern Basc, Euskadi ha enviat 61 efectius, vuit comandaments, 12 vehicles lleugers i 6 pesants, unes 3 embarcacions i 114 bombes.

LA RIOJA

Uns 13 bombers de la Rioja ja són a València per rellevar els seus companys ia més l'Executiu de La Rioja ha posat en marxa divers material i més operaris.