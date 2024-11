La Plataforma del Tercer Sector destaca la tasca de les entitats socials després de la DANA

Desolació després del pas de la DANA. Foto: Europa Press

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que agrupa prop de 28.000 entitats socials a tot Espanya , ha destacat la tasca fonamental de les organitzacions socials a la Comunitat Valenciana que, des de l'inici de la DANA, han estat treballant en primera línia per a pal·liar-ne les tràgiques conseqüències. Aquestes entitats proporcionen suport directe a les persones afectades, especialment aquelles en situacions de vulnerabilitat, que han patit les devastadores inundacions i danys materials.

Luciano Poyato , president de la Plataforma del Tercer Sector, ha subratllat la importància de canalitzar l'ajuda a través d'aquestes entitats, que estan més ben posicionades per respondre de manera immediata al terreny. Segons Poyato, la situació requereix no només respostes immediates, sinó també un compromís a mitjà i llarg termini. "Les persones damnificades per la DANA necessitaran suport sostingut en el temps, per la qual cosa és fonamental que la solidaritat es mantingui els propers mesos", ha expressat.

Poyato també ha traslladat el seu agraïment a la Plataforma del Tercer Sector d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, amb qui manté contacte continu per coordinar les accions, així com a totes les entitats i els voluntaris que han ofert respostes ràpides d'emergència. Així mateix, ha ressaltat el paper crucial de la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, encarregada d'organitzar i gestionar el voluntariat d'emergències, el treball del qual ha estat essencial en aquestes circumstàncies.

A més, el president de la PTS ha insistit en la importància d'obtenir informació només de fonts oficials per evitar la difusió de bulls o informació errònia que puguin entorpir la gestió de l'emergència.

Per facilitar la col·laboració i mantenir informada la ciutadania, la Plataforma del Tercer Sector ha habilitat un espai a la seva pàgina web dedicat a informar sobre les accions que estan duent a terme les seves entitats membres a València per atendre els afectats per la DANA. Aquesta iniciativa busca promoure una resposta unificada i efectiva davant del desastre, assegurant que els recursos arribin als que més ho necessiten.