La Creu Roja, més necessària que mai en catàstrofes com la DANA a València

La Creu Roja, al peu del canó. Foto: EuropaPress

La Creu Roja és una organització que està sempre al peu del canó quan hi ha desgràcies i catàstrofes com la de la DANA a la Comunitat Valenciana. Més enllà de la labor dels milers de voluntaris que s'han desplaçat des de tots els punts d'Espanya per ajudar, els equips de la Creu Roja de tot el país s'han desplaçat a les localitats més malmeses per tal de donar suport a totes les persones que han vist com la seva vida canviava d'un dia per l'altre.

CatalunyaPress ha parlat amb Paco Tunez, membre de la Unitat d'Emergències de la Creu Roja, per saber quina està sent la labor de la organització a València.

L'acció que estan duent a terme 'in situ' és un treball multidisciplicar centrat en 3 vessants:

Logística : portar medicaments, aigua i menjar a les cases de les persones més vulnerables.

: portar medicaments, aigua i menjar a les cases de les persones més vulnerables. Sanitaria : treballar amb les persones afectades i amb els voluntaris.

: treballar amb les persones afectades i amb els voluntaris. Psicològica i social: ajudar les persones que han perdut "algun familiar o amic" i també al voluntariat, "perquè no tothom està preparat per ajudar en aquesta situació".

"És com un tsunami"

Estem acostumats a veure per televisió imatges de catàstrofes naturals que tenen lloc a països llunyans, però el sentimen és completament diferent quan ho tenim tant a prop de casa. La necessitat d'ajudar insta a milers de persones a anar a la Comunitat Valenciana per donar un cop de mà a tots aquells que s'hagin vist damnificats per aquesta DANA.

Segons paraules de Paco Tunez, "les imatges de televisió no són res. He estat a tsunamis a l'Àsia i és com un tsunami. Està tot arrasat, és indescriptible. No té nom", explica després d'haver estat una setmana amb la Creu Roja allà.

De fet, segons la seva estimació, es necessitarà més d'un any perquè tot torni a una certa normalitat: "Hi ha molt de treball per fer. Es necessitarà més d'un any perquè a simple vista torni a la normalitat, però això no significa que tots els sistemes quedin coberts perquè el clavegueram, per exemple, està col·lapsat, així que no sé què hauran de fer".

A més, demana que, sobre tot, quan les televisions deixin de mostrar constantment imatges de la situació a València, la gent no s'oblidi del que ha passat. "Necessiten un suport social. Hi ha persones que han vist com l'aigua s'emportava la seva veïna, sentiran impotència, ràbia i culpa", lamentava. Els afectats hauran de passat per un procès de dol, com és normal, però "s'ha de treballar perquè no es quedi dins i s'allargui tota la vida".

Consells per als voluntaris

Tothom ha vist les imatges de la riuada de gent arribant als municipis més damnificats amb escombres i eines per poder ajudar en qualsevol cosa que fos necessària. La solidaritat humana ens mou en casos com aquest, i la DANA ha demostrat el millor de la societat.

Però per anar a la zona, és necessari tenir en compte una serie de coses per tal de sortir-ne ben parats del voluntariat. Alguns dels consells que Paco Tunez dona son els següents:

Anar a la zona amb alguna organització i tenir alguna persona de referència al destí perquè pugui organitzar-nos.

Portar elements d'autoprotecció, com les ulleres, màniga llarga, botes d'aigua, guants de treball i mascareta.

No tocar-se el nas, boca ni ulls perquè l'aigua està molt contaminada.

Dur una petita farmaciola dins per fer les primeres cures.

A més, en cas de tenir qualsevol dubte sobre alguna ferida que podem patir, la Creu Roja està repartida per tots els municipis, per la qual cosa, és recomanable anar a demanar ajuda per tal d'evitar que s'infecti.

Labor de la Creu Roja

La Creu Roja ha posat en marxa una gran quantitat de recursos per donar tot el suport possible a la gent damnificada. En poc més d'una setmana, han realitzar 164.980 assistències i han desplaçat 1623 recursos humans.

Pel que fa a l'allotjament, ha habilitat 15 albergs que han utilitzat 2012 persones, distribuïts en 13 localitats on hi havia 1662 llits disponibles.

A més, han habilitat 27 punts de distribució i entrega, han donat 88.782 racions de menjar a persones afectades i han ofert 2.582 mantes i 24 milions de kits d'higiene.