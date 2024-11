Baixen a 78 les persones desaparegudes que s'estan buscant a València per la DANA

Un operatiu de cerca. Foto: Europa Press

Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb metges forenses van comptabilitzar fins a les 20:00 del passat dijous 7 de novembre, 78 casos actius per denúncies de desaparició a la província de València per la DANA, cosa que significa que són 15 menys que les notificades el passat dimecres 6.

Per part seva, la morgue de la Ciutat de la Justícia de València ha rebut des que es va produir la DANA i fins a les 20 hores d'avui un total de 207 víctimes mortals. A 200 se'ls ha practicat ja l'autòpsia, segons ha indicat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat.

Del total d'aquestes persones mortes, 167 estan plenament identificades (140 per empremtes digitals i 27 més per ADN), mentre que 40 difunts continuen sense identificar, segons l'última actualització de xifres pel Centre d'Integració de Dades (CID).

L'alt tribunal valencià ha recalcat que els paràmetres de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals "són diferents, i per això no han de ser sumats en cap cas". Així, ha precisat que "els expedients actius de desaparició poden augmentar o baixar en funció de les noves identificacions que es puguin produir entre les víctimes existents, l'increment de denúncies de desaparició o la localització de persones amb vida".

Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies on els familiars han aportat diferents dades i han facilitat mostres biològiques juntament amb les denúncies a les oficines ante mortem que permetin la identificació posterior dels seus éssers estimats.

D'aquesta manera, en comparació del balanç de dimecres 6, hi ha 8 noves víctimes mortals comptabilitzades, 22 noves identificacions de persones mortes, una autòpsia més i 15 expedients per desapareguts actius menys.

D'altra banda, 200 de les 207 persones mortes, totes a qui se'ls ha practicat l'autòpsia, han estat derivades a la morgue de Fira València. Allà s'han produït, fins avui a les 20 hores, el lliurament efectiu de les restes mortals de 106 de les restes mortals d'aquestes persones a les seves famílies perquè facin les exèquies fúnebres.