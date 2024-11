Telefónica dona 3 milions d'euros per als afectats per la DANA

Voluntaris de la Fundació Telefònica. Foto: X (@fundacionTef)

El consell d'administració de Telefónica i el patronat de la seva fundació han aprovat una dotació de caràcter extraordinari de 3 milions d'euros que es destinaran a ajudar les persones afectades per la DANA, segons ha informat la companyia en un comunicat.

"El grup Telefónica, davant de la greu situació sobrevinguda per les inundacions, ha mobilitzat el seu equip humà i tècnic per brindar suport a totes les persones damnificades, així com per restablir el funcionament de les comunicacions", ha subratllat l'empresa.

De fet, la teleco afirma haver recuperat ja el 94% del seu servei fix i més del 92% del mòbil a les zones afectades pel pas de la DANA.

Entre altres iniciatives, la companyia també ha destacat que va posar en marxa una campanya de donació econòmica en col·laboració amb la Creu Roja, la recaptació de la qual s'ha destinat a material de primera intervenció per ajudar els damnificats.

"D'altra banda, de manera urgent, es va activar una iniciativa de recollida de material de primera necessitat entre els empleats de la companyia que, en tan sols 36 hores, va acumular 19 palets amb estris bàsics que ja han estat enviats a Torrent (València) perquè la xarxa d'organitzacions socials que treballen al terreny pugui començar la seva distribució entre les persones afectades que ho necessiten", ha afegit Telefónica.