CSIF prepara mobilitzacions per demanar una millora de les condicions i el salari dels funcionaris

Manifestació del CSIF. Foto: Arxiu

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) , sindicat més representatiu a les administracions públiques, inicia aquest proper dilluns, 11 de novembre, una campanya de mobilitzacions a tot Espanya per desbloquejar la negociació col·lectiva a la Funció Pública i comenci a negociar la millora de les condicions laborals del conjunt dels empleats públics de tot Espanya.

La primera mobilització està convocada per aquest mateix dilluns de 12.00ha 13.00h, amb una concentració a Madrid davant del Ministeri d'Hisenda (C/ Alcalá, 5), mentre que a Catalunya es duran a terme a les subdelegacions de Govern de Barcelona i Girona .

Aquesta campanya de mobilitzacions inclou la defensa de l'assistència sanitària a MUFACE , compromesa seriosament, després que les empreses asseguradores hagin renunciat a presentar-se al concert per una oferta econòmica insuficient del Govern.

Entre les reivindicacions hi ha també negociar un nou acord salarial (l'actual conclou a finals de desembre), recuperació de l'estructura salarial prèvia a les retallades de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010, amb el cobrament íntegre de la paga extra, equiparació salarial de l'Administració General de l'Estat amb la resta d'administracions, l'oferta d'ocupació pública per al 2025 sense taxa de reposició i culminar el procés d'estabilització de places interines a finals d'aquest any.

Les mobilitzacions continuaran el dilluns, 16 de desembre, i es prolongaran en el temps en el cas que el Govern no atengui les nostres exigències tant de seure a negociar les millores de les condicions laborals dels empleats públics com garantir-los una assistència sanitària de qualitat a través de MUFACE, així com a MUGEJU i ISFAS.