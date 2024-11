VÍDEO: El riu Foix torna a tenir aigua després d'anys de sequera

Riu Foix. Foto: Flickr de clafellvalo

Les pluges recents han canviat el panorama dels embassaments a Catalunya, fins al punt que, per exemple, a les conques internes ja s'acosta al 33%. El Pantà de Foix, a la comarca del Penedès, és un dels més beneficiats d'aquest creixement, i és que ha superat la capacitat d'emmagatzematge després d'anys de sequera extrema.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'embassament de Foix, amb una capacitat de 3,74 hectòmetres cúbics, actualment es troba al 102,941%, acumulant 3,852 hm³ d'aigua. Aquest excés ha provocat el desbordament de la seva llera, amb una velocitat de flux de 14,567 m³/s, cosa que fins i tot genera preocupació a la població de Cubelles, on el riu Foix passa prop del nucli urbà. De fet, l'Ajuntament ha advertit els ciutadans sobre el risc d'inundacions i ha demanat extremar-ne la precaució.

Tot i això, els veïns agraeixen veure que l'aigua corri pel riu Foix, tal com ha afirmat Gori Masip, geògraf de la Universitat de Barcelona i membre de l'equip de meteu al TV3. "Veure córrer el riu Foix a l'altura de Cubelles té mèrit. S'ha convertit en una imatge poc habitual els últims anys. Els diversos episodis de desbordament del pantà amb les darreres pluges ho han fet possible", afirma.

El riu Foix, que neix a la Serra d'Ancosa, al terme municipal de la Llacuna (Anoia), recorre la Serralada Prelitoral i rep petits afluents, com les rieres de Pontons, Vilobí i Marmellar. un conjunt de 35 fonts i àrees d'esbarjo al municipi de Torrelles de Foix (Alt Penedès), que esdevenen especialment pintoresques en èpoques de pluja a causa dels salts daigua que es generen.

El Pantà de Foix, inaugurat el 1928, va ser una resposta a la crisi agrària al Penedès després de la devastadora plaga de fil·loxera a finals del segle XIX, amb l'objectiu d'assegurar el subministrament d'aigua per a reg a la regió. No obstant això, aquest embassament presenta una limitació significativa: a causa dels sediments acumulats al fons, la comporta no pot ser aixecada, cosa que complica la regulació del cabal en situacions d'abundants precipitacions com les actuals.