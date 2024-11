Guia per saber quins ajuts pots demanar per pal·liar els danys de la DANA

Foto: EuropaPress

La DANA ha deixat nombroses àrees greument afectades, i les mesures per mitigar-ne els efectes comencen a activar-se. Tot i això, l'Estat ha ofert una sèrie d'ajudes per pal·liar els danys personals i en habitatges.

Aquesta guia ofereix els requisits i documents de sol·licitud per a cada tipus d'ajuda , enllaços als portals des d'on es poden demanar, juntament amb un llistat amb els 78 municipis afectats que poden accedir als subsidis, la majoria es troben a la Comunitat Valenciana ( 75), dos a Castella-la Manxa i un a Andalusia.

Ajuts per danys personals i en habitatges

Per casos d'incapacitat o defunció, l'ajuda serà de fins a 72.000 euros (quatre vegades la quantia habitual per a zones catastròfiques).

En cas de destrucció total de l'habitatge habitual, no es té en compte el nivell de renda dels qui la demanin i la quantia arriba als 60.000 euros. Si l'habitatge ha patit danys a l'estructura, la subvenció és el 50% de la valoració dels danys, amb un límit de 41.280 euros.

Per danys a estris domèstics, l'ajuda cobreix els mobles i elements de l'equipament domèstic bàsic com llits, neveres o rentadores. El cost de les reparacions o reposicions tenen un límit de 10.320 euros, quatre vegades la quantia habitual per a zones catastròfiques.

Ajuts relacionats amb treball

Per desocupació especial per ERTE, es poden rebre prestacions per desocupació del 70% de la base reguladora, aquesta indemnització no consumirà atur ni caldrà un període mínim de cotització.

En el cas de baixes laborals entre el 29 d'octubre i el 30 de novembre per culpa de les conseqüències de la DANA als municipis afectats, els ajuts es cobraran com a accidents laborals: el 75% des del primer dia.

Així mateix, no hauran de pagar l'IBI de 2024 els habitatges danyats als municipis afectats en què s'hagi hagut de reallotjar persones o estris fins a la seva reparació.

Indemnitzacions dirigides a autònoms i empreses

El Govern ofereix subvencions per a autònoms que hagin de frenar les activitats per les conseqüències de la DANA, així com indemnitzacions del Consorci de Compensació d'Assegurances per a empreses o autònoms.

En el cas dels autònoms i les empreses, l'ajuda serà directa de 5.000 euros. Les companyies amb domicili fiscal als municipis afectats que estiguessin donats d'alta el 28 d'octubre al cens d'empresaris podran demanar ajudes directes.

En concret, les companyies amb volum d?operacions de fins a un milió d?euros podran rebre 10.000 euros; les que estiguin entre un i dos milions, 20.000 eutos; entre dos i sis, 40.000 euros; entre sis i deu, 80.000 euros; i les de més de 10 milions de volum d?operacions podran rebre 150.000 euros.

Les empreses de les zones afectades podran demanar un ERTE bonificat al 100%. Així mateix, les empreses que tinguin en vigor una hipoteca o préstec signats fins al 6 de novembre, amb un volum de facturació inferior a sis milions, podran tenir una moratòria a les seves hipoteques o préstecs.

A més, els avals, amb càrrec a l'Institut de Crèdit Oficial, cobriran els préstecs demanats per sufragar els danys provocats per la DANA als municipis afectats o com a avançament de les ajudes sol·licitades.