El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya desplega el seu equip d'emergències a València

Paiporta després dels efectes de la DANA. Foto: EuropaPress

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) ha enviat el seu Equip d'Emergències a les zones més afectades de València per oferir suport a les persones damnificades pels efectes de la DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts). Aquesta intervenció urgent cerca atendre les necessitats dels afectats de manera ràpida, coordinada i ajustada, amb el suport de professionals especialitzats en emergències.

L'actuació es fa a petició del Col·legi Oficial de Treball Social de València i sota la coordinació del Consell General del Treball Social d'Espanya, en col·laboració amb els col·legis d'altres comunitats. Des de l‟inici de l‟emergència, s‟ha mantingut una comunicació constant per assegurar una resposta integrada i eficient. La intervenció, a més, és finançada pel TSCAT, reafirmant el seu compromís amb les comunitats en moments crítics.

Cinc treballadores socials formen l?equip del TSCAT desplaçat a la zona. Entre elles hi ha Marta Alvárez, responsable de Serveis Socials Bàsics a Cabrera de Mar; Carlos Hidalgo, cap de Serveis Socials de Tordera; Pilar Naya, treballadora a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida; Emma Pérez, vicedegana de la Delegació de Tarragona; i Judit Rodríguez, coordinadora de lEquip dEmergències i vocal de la Junta del TSCAT. Aquest equip se suma a les treballadores socials voluntàries de la zona, formant grups mixtos que treballen directament amb els veïns d' Aldaia i Sedaví , on fan visites porta a porta per identificar necessitats bàsiques com aigua i aliments, a més d'oferir suport a persones amb mobilitat reduïda o que requereixen suport emocional.

L'Equip d'Emergències del TSCAT compta amb dotze anys d'experiència i està format per una vuitantena de professionals certificats per actuar en situacions d'emergència de gran magnitud, com va ser el cas de l'accident d'avió de Germanwings, les riuades a Agramunt o la pandèmia de COVID-19. La seva tasca inclou, a més de l'atenció social i emocional, la provisió de materials de protecció sanitària a les àrees afectades.

Aquesta intervenció solidària reafirma el compromís del Col·legi de Treball Social amb la ciutadania. Amb més de 7.000 membres a Catalunya, el TSCAT treballa en àmbits diversos com ara salut, dependència, discapacitat, vivenda i justícia. A través de la col·laboració amb institucions acadèmiques i públiques, el TSCAT defensa els drets socials i promou la tasca del treball social a la societat, destacant el seu paper fonamental en temps de crisi i la seva capacitat per generar un impacte positiu en la vida de les persones afectades.