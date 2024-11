Mazón no desvetlla amb qui va menjar en un "establiment hostaler de València" el dia de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha estat objecte de polèmica a causa del seu dinar de dimarts 29 d'octubre, dia en què la DANA va assotar greument diverses zones de la Comunitat Valenciana.

Segons va confirmar el seu gabinet a la Cadena SER, Mazón no va menjar al Palau de la Generalitat, sinó en un "establiment hostaler" de València. Tot i això, el seu equip no ha proporcionat detalls sobre el lloc, els assistents ni els temes tractats en aquest “esmorzar de treball”.

Davant preguntes dels mitjans, José Luis Cuenca, cap de gabinet de Mazón, va evitar respondre directament. Es va limitar a assegurar que "en el moment oportú" el president "adonarà degut compte de tots els assumptes", encara que no es va especificar quan.

Segons fonts d'El País, el dinar de Mazón es va estendre fins a les 18.00 hores, cosa que ha generat especulacions sobre si la convocatòria de la reunió del CECOPI a les 17.00 hores s'hauria programat per permetre'l assistir després del dinar.

Consultat sobre això, el gabinet de Mazón va assegurar que el tràmit per convocar els participants al CECOPI va començar a les 15.00 hores, sense relacionar-ho amb l'horari de dinar del president. Mazón, per la seva banda, va aclarir dijous en roda de premsa que durant tot el dia de la DANA es va mantenir "comunicat tota l'estona personalment amb tot el que passava" i va desmentir rotundament que hagués assistit a un aniversari, com s'havia rumorejat. "¿Com es pot dir que estava en un aniversari? No, ho desmenteixo categòricament", va declarar.

"Va ser un dinar de treball i ja està", va insistir Mazón a la seva arribada al Centre de Coordinació d'Emergències, on el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) segueix coordinant la resposta davant l'emergència de la DANA.

La manca de transparència al voltant d'aquest dinar, en un dia d'alta tensió per a la comunitat, ha generat dubtes i crítiques a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, especialment en un moment en què la gestió de l'emergència demana gran responsabilitat i atenció per part dels dirigents locals.