Dos voluntaris de la DANA s'infecten amb un perillós bacteri: un està ingressat

La Conselleria de Sanitat ha informat aquest divendres de l'aparició de dos casos probables de leptospirosi en voluntaris que van participar en tasques de neteja i desenrunament en municipis afectats per la recent DANA. Les dues persones, que van presentar símptomes compatibles amb aquesta infecció bacteriana, es troben en evolució favorable. Un dels afectats ha estat ingressat en un centre hospitalari com a mesura preventiva mentre s'esperen els resultats de les analítiques que confirmaran o descartaran la presència del bacteri.

Què és la leptospirosi i quins són els seus símptomes?

La leptospirosi és una infecció bacteriana transmesa principalment pel contacte amb aigua contaminada per orina o teixits d'animals infectats, sent les rates el vector més comú. Aquesta malaltia, que es pot agreujar si no es tracta a temps, es manifesta inicialment amb símptomes lleus, com febre, malestar general i dolor muscular. No obstant això, en casos greus, els símptomes poden incloure febre alta persistent, vòmits intensos, dolor abdominal, icterícia (coloració groguenca de pell i ulls), orina fosca i dificultat respiratòria, entre d'altres. La Conselleria insta les persones que hagin estat en contacte amb zones inundades a observar aquests signes ia acudir a un centre sanitari davant de qualsevol símptoma d'alarma.

Recomanacions de prevenció a zones afectades

Per evitar la infecció durant les tasques de neteja i rescat, Sanitat ha difós mesures de protecció. És fonamental l'ús de guants, màscares, protecció ocular i roba adequada de màniga llarga per reduir el risc de contacte amb el bacteri. També es recomana no consumir aliments que hagin pogut estar en contacte amb les aigües d'inundació. En cas de netejar habitatges afectats, se suggereix ventilar bé l'espai, retirar fang, aigua i objectes mullats, i desinfectar parets i superfícies amb lleixiu.

En cas de trobar cadàvers d'animals, s'aconsella manipular-los mínimament, usant equip de protecció i seguint les indicacions de les autoritats locals per a la seva disposició correcta. També s?insisteix a utilitzar generadors i motors fora dels habitatges per evitar l?acumulació de gasos tòxics que podrien afectar les vies respiratòries.

La Conselleria continuarà avaluant els casos i reforçant les recomanacions de prevenció per minimitzar els riscos de leptospirosi i altres infeccions relacionades després de la DANA.