Rècord de pluges en les últimes dos setmanes a Catalunya: les dades que ha deixat el pas de la DANA

El llarg període plujós que ha viscut Catalunya entre el 25 d’octubre i el 8 de novembre de 2024 ha deixat més de 50 mm a gairebé tot el país i més de 100 mm a la majoria de comarques, llevat de les de Ponent. S’han superat els 200 mm a amplis sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral i els 300 mm al voltant del massís dels Ports, amb un màxim de 447,8 mm a l’estació del PN dels Ports (Baix Ebre, 1.055 m d’altitud).

El mapa mostra la precipitació acumulada entre el divendres 25 d’octubre i el divendres 8 de novembre de 2024 fins a les 11 h i s’ha obtingut a partir de les dades de 294 pluviòmetres, 185 de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i 109 de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM).

La pluja més escassa s’ha recollit al nord de la Val d’Aran i en alguns punts de l’Alt Empordà, on han caigut al voltant de 30 mm.

Més de 200 mm a la meitat sud del litoral

La taula següent mostra la precipitació acumulada a les estacions de la XEMA i de la XOM que han recollit més de 200 mm entre el divendres 25 d’octubre i el divendres 8 de novembre de 2024 fins a les 11 h.

Diversos períodes de pluja

Al llarg d’aquests últims 15 dies, la situació sinòptica ha anat variant, fet que ha implicat diversos episodis de pluja amb característiques força variades:

Pluja extensa i abundant entre el divendres 25 i el dissabte 26 d’octubre, amb més de 50 mm a una àmplia franja central i fins a 100 mm al voltant del massís del Garraf i a punts del Prepirineu. És el moment en què més van créixer els rius pirinencs i prepirinencs. Entre el diumenge 27 i el dilluns 28 d’octubre la pluja va avançar de sud a nord i va ser abundant al terç sud i a sectors del nord-est, amb 90 mm a punts de les Terres de l’Ebre i de la Costa Daurada. Del dimecres 30 al dijous 31 d’octubre la pluja més abundant es va concentrar novament a l’extrem sud i va acumular més de 200 mm al massís del Port. Del divendres 1 al dilluns 4 de novembre es van produir aiguats importants al centre i sud del litoral, amb prop de 100 mm a punts del Garraf el diumenge, més de 100 mm a punts del Camp de Tarragona la nit de diumenge a dilluns i novament més de 100 mm al delta del Llobregat dilluns al matí. El dimarts 5 i el dimecres 6 de novembre van descarregar xàfecs i tempestes de tarda, sobretot a l’interior i al nord-est, amb més de 50 mm en alguns punts de la Catalunya Central i del prelitoral. La nit del dijous 7 al divendres 8 de novembre hi ha hagut tempestes a la Costa Brava que han deixat més de 100 mm al cap de Creus i a punts del Baix Empordà.

Més de 100 mm en 24 hores i pluja localment torrencial

La pluja ha estat intensa en diversos moments d’aquestes dues setmanes, sobretot a punts del litoral i prelitoral, especialment del sud, però també de la Catalunya Central. D’altra banda, en alguns punts s’han arribat a acumular més de 100 mm en un dia:

144,4 mm al PN dels Ports (Baix Ebre) el 30 d’octubre, en general caiguts amb intensitat moderada. 131,1 mm a Viladecans (Baix Llobregat) el 4 de novembre, dels quals 42,6 mm en 30 minuts i 2,3 mm en 1 minut. Va ser el segon dia més plujós dels seus 31 anys de dades, per darrere dels 139,9 mm del 09/10/2002. 116,0 mm a Verges (Baix Empordà) entre les 8 del matí del dijous 7 i del divendres 8 de novembre. 107,7 mm a Mas de Barberans (Montsià) el 30 d’octubre, dels quals 40,0 mm van caure en 30 minuts i 2,9 mm en 1 minut. 102,3 mm a Sitges (Garraf) entre les 8 del matí del diumenge 3 i del dilluns 4 de novembre.

D’altra banda, el 25 d’octubre s’havien recollit 44,1 mm en 30 minuts a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), dels quals 5,1 en només 1 minut.

També cal esmentar la calamarsa i les ventades fortes d’alguns sectors del litoral el 26 d’octubre i el possible tornado o esclafit que va provocar danys al Pont d’Armentera (Alt Camp) el 4 de novembre.

Les dues setmanes més plujoses des del gener de 2020

Si bé a Catalunya no s’han recollit quantitats de pluja gaire excepcionals, el context de sequera dels últims anys fa que per trobar un període de dues setmanes més plujós al conjunt del país calgui retrocedir fins al gener de 2020, quan vam tenir el temporal Glòria.

L’episodi ha estat especialment destacat al sud, fins al punt que hi ha sectors de les Terres de l’Ebre, el Priorat, el Garraf o el Baix Llobregat on hi ha plogut més aquestes dues setmanes que en els gairebé 6 mesos immediatament anteriors, de l’1 de maig al 24 d’octubre.

Per exemple, Mas de Barberans (Montsià) ha rebut 361,6 mm aquests 15 dies i de l’1 de maig al 24 d’octubre havia recollit 359,9 mm. O Viladecans (Baix Llobregat), amb 229,4 mm i 225,7 mm, respectivament.

Precedents de més de 400 mm de pluja als Ports

L’estació del PN dels Ports (Baix Ebre) ha rebut prop de 448 mm de pluja al llarg d’aquestes dues setmanes, en gran part entre el 27 d’octubre i el 4 de novembre. Una acumulació molt destacada, però aquesta estació situada a 1.055 m d’altitud ha recollit quantitats força superiors en menys dies al llarg dels seus 17 anys de dades:

700,6 mm en 7 dies, del 19 al 24 de març de 2015. 514,4 mm en 7 dies, del 17 al 23 de desembre de 2007. 472,3 mm en 3 dies del 28 al 30 de novembre de 2014 (336,1 mm el dia 29).

Pluja acompanyada de tempesta

La pluja va anar acompanyada de tempesta a molts sectors de Catalunya, prop de la costa. Per cada un dels períodes tempestuosos, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va registrar els següents llamps núvol-terra a Catalunya:

2.160 llamps entre el 25 i el 26 d’octubre (232 al Baix Camp, 175 a la Noguera o 170 a l’Alt Camp). 81 llamps el 27 d’octubre (40 al Baix Camp). 2.911 llamps entre el 30 i el 31 d’octubre (368 al Baix Ebre, 336 al Vallès Occidental o 308 al Montsià). 1.198 llamps entre el 3 i el 4 de novembre (259 al Baix Llobregat, 240 al Tarragonès o 172 a l’Alt Camp). 308 llamps el 5 de novembre (50 a la Selva, 49 a Osona o 45 al Berguedà). 464 llamps el 6 de novembre (98 al Solsonès, 61 a l’Anoia o 36 al Bages). 86 llamps entre el 7 i el 8 de novembre (81 a l’Alt Empordà).

Una DANA a la península Ibèrica durant més d’una setmana

Al llarg dels 15 dies de pluja, la situació sinòptica ha anat variant, fet que ha implicat diferències importants en la distribució de la pluja. Ara bé, a grans trets, aquest llarg període plujós a Catalunya ha estat provocat per l’arribada d’un front i la posterior formació d’una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) el dissabte 26 d’octubre, que durant més d’una setmana es va situar al voltant de la península Ibèrica. La DANA va ser absorbida per un solc entre el 2 i el 3 de novembre, que ha mantingut el temps insegur.

Els mapes següents mostren la topografia de 500 hPa (uns 5.600 m d’altitud) cada dos dies, del divendres 25 d’octubre al migdia al 4 de novembre, des de la formació de la DANA a partir d’un solc provinent de l’Atlàntic fins a la seva absorció per part d’un altre solc.

Aiguats excepcionals al País Valencià

Sens dubte, els fenòmens més extrems provocats per la presència de la DANA al sud de la península Ibèrica van ser els tràgics aiguats que van afectar de ple el País Valencià al llarg del dimarts 29 d’octubre, a banda de diversos tornados.

Com a registre de pluja més excepcional, l’estació automàtica de l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a Torís (la Ribera Alta) va registrar 771,8 mm al llarg del dia 29, dels quals 184,6 mm van caure en només una hora (nou rècord estatal de pluja horària) i 42,0 mm en 10 minuts.

Aquell dia, la posició i evolució de la DANA (topografia de 500 hPa, a l’esquerra), juntament amb una aportació molt marcada d’aire càlid i humit a nivells baixos (topografia de 850 hPa, uns 1.600 m d’altitud, a la dreta), van crear unes condicions fatídiques per a la formació de sistemes convectius de mesoescala que van descarregar durant hores amb una intensitat extraordinària i van provocar les tràgiques riuades i inundacions.

Temperatura nocturna alta per l’època

Al principi de l’episodi, amb l’arribada del front fred i la formació de la DANA, la temperatura va baixar i va permetre que nevés al Pirineu fins a uns 2.100 m d’altitud el dissabte 26 d’octubre, quan es van acumular 17 cm a Espot (2.519 m), al Pallars Sobirà.

Posteriorment, la DANA va impulsar una massa d’aire més càlid a Catalunya, acompanyada de pols sahariana, i a partir de llavors la precipitació ha estat en forma de pluja fins i tot a l’alta muntanya pirinenca, llevat dels cims culminants de la serralada.

La gràfica següent mostra l’evolució de la temperatura a 850 hPa (uns 1.500 m d’altitud) al llarg del que portem de tardor, segons dades del radiosondatge de Barcelona i en comparació amb la mitjana dels seus 26 anys de dades. S’hi pot veure com la temperatura ha estat lleugerament per sobre la normal des de finals d’octubre.

En el context d’aquesta massa d’aire suau, provinent del Mediterrani, l’abundant nuvolositat ha impedit el refredament nocturn i la temperatura mínima diària ha quedat sistemàticament per sobre dels 10 ºC a l’interior i dels 15 ºC prop de la costa. Ja al mes de novembre, 5 de les 117 estacions de la XEMA amb més de 20 anys de dades han registrat la temperatura mínima diària més alta de la sèrie en un mes de novembre:

L’estació de Serrateix (Berguedà) va igualar la nit de novembre més càlida dels seus 39 anys de dades, amb 12,0 ºC la matinada de Tots Sants, igualant la mínima del 7 de novembre de 2020.