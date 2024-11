El Magatzem de la Solidaritat reparteix 200 tones de menjar, beguda i productes d´higiene en tres dies | Europa Press

La Generalitat ha repartit més de 200 tones de menjar, beguda i productes d'higiene en tres dies des del Magatzem de la Solidaritat, engegat dimarts passat, des de la iniciativa Som Solidaritat per agilitzar el repartiment de l'ajuda donada per entitats, empreses , institucions i particulars a tots els afectats per la DANA.

La Generalitat distribueix des d'aquest punt solidari els recursos emmagatzemats als 14 centres logístics que està gestionant actualment en instal·lacions cedides per empreses i municipis, i per això compta amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i de Creu Roja.

En concret, disposa de 160 efectius de la UME, que s'ocupa de traslladar en camions l'ajuda als punts habilitats als municipis afectats, i de 400 voluntaris de Creu Roja que donen suport tant al Magatzem com als punts municipals de repartiment .

Des de l'inici de la catàstrofe, la Generalitat ha activat punts de distribució d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb altres administracions i ONG per acostar amb la màxima celeritat possible l'ajuda a tots els ciutadans afectats.

A cada punt de repartiment, els veïns i veïnes recullen directament el que necessiten, però la Generalitat ha creat també una xarxa de repartiment específica per a aquelles persones que no es poden desplaçar.

Aquest recurs de la Generalitat, en col·laboració amb la UME i la Creu Roja, posa un focus especial en les persones afectades que no es poden desplaçar pels seus propis mitjans. Així, ha arribat a 19 municipis per garantir l'accés de les persones especialment vulnerables a menjar, medicines, roba i també suport emocional en els moments més durs de la tragèdia acarregat per la DANA.

Per coordinar i optimitzar l'entrada i la distribució d'ajuda, al magatzem es classifiquen i unifiquen per palets els diferents productes donats (menjar, begudes, productes d'higienes, neteja, roba, calçat, etc.), que directament trasllada la UME als punts de repartiment habilitats.

Es dóna sortida així a la incessant quantitat de recursos que està arribant a València procedent de tot el país per ajudar els afectats per la DANA.