Les víctimes mortals per la DANA es mantenen en 220 i 36.721 persones han estat rescatades, 64 l'últim dia |

La xifra de morts per les conseqüències de la DANA es manté fins aquest dissabte el 220 a Espanya, 212 al País Valencià, set a Castella-la Manxa i una a Andalusia, mentre que les persones rescatades pugen a un total de 36.721, 64 les darreres 24 hores, segons l'última actualització del Govern.

Des de Moncloa també han informat que s'han practicat fins ara 219 autòpsies, de les quals vuit persones han mort "per causes no relacionades amb la DANA". Així, almenys 183 cossos ja han estat identificats, de manera que 128 restes mortals van ser lliurades als seus familiars.

D'altra banda, el nombre de persones detingudes per part dels Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat ha pujat a 310 i, en aquest cas, 57 s'han practicat les darreres 24 hores.

Respecte als desapareguts, les oficines 'ante mortem' habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb metges forenses van comptabilitzar fins divendres a les 20 hores 50 expedients actius per denúncies de desaparició a la província de València per la DANA, que implica un descens de 28 casos respecte al balanç del dia anterior, a causa de l'augment d'identificacions entre les víctimes i localitzacions de persones amb vida.

Sobre les dades referides a les Forces Armades, els efectius de l'Exèrcit desplegats són 8.495 en total, 2.103 dels quals pertanyen a la Unitat Militar d'Emergències (UME), i s'hi inclouen 16 psicòlegs i psiquiatres. També s'han desplaçat en total 2.071 vehicles. terrestres, aeris i aquàtics especialitzats, entre d'altres: 12 helicòpters, 107 màquines d'enginyers, 1.790 vehicles d'intervenció i transport, 30 drones, 36 ambulàncies, el vaixell Galícia, 2 caçamines i 18 embarcacions;

Les Forces Armades també han distribuït 11.800 quilos de ferramentes, un total de 18.500 de productes d'higiene i 21.000 quilos de roba. A més a més, s'han inspeccionat 527 garatges, segons ha destacat l'Executiu.

Per acabar, són 9.728 els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat desplegats a les zones més afectades per la Dana: 4.438 policies nacionals, 5.290 guàrdia civils i vuit psicòlegs. També hi han acudit més 1.600 vehicles, així com un avió, deu helicòpters, 85 drones, deu embarcacions, 23 autobusos.