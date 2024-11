Unes 18.000 persones continuen sense cobertura mòbil pels danys causats per la DANA | Europa Press

Unes 18.000 persones segueixen sense cobertura mòbil pels danys causats per la DANA i al voltant de 11.000 abonats de telefonia fixa continuen sense servei, segons l'últim informe publicat pel Govern en base a la informació remesa per les operadores de telecomunicació.

Segons les dades ofertes per l'Executiu aquest dissabte, uns 209.000 clients ja han recuperat el servei fix de telecomunicacions, cosa que suposa aproximadament un 95% dels 220.000 inicialment afectats.

En el cas de la telefonia mòbil, les línies afectades se situen al voltant de 300.000, 282.000 de les quals (94%) ja disposen de connectivitat.

En aquest context, les telecos treballen en coordinació amb els serveis d'emergència i les principals operadores del país han publicat les últimes hores les dades de recuperació de les connexions.

En el cas de Telefónica, la companyia ha recuperat el 100% de les infraestructures centrals fixes de la xarxa i el 93% de les mòbils, mentre que MasOrange ha restablert les connexions per a més del 90% dels clients afectats.

Per la seva banda, Vodafone España ha restablert les comunicacions per al 94% de les línies mòbils a les zones afectades per la DANA i el 88% de les fixes.

D'altra banda, l'informe del Govern també recull que hi ha 13.679 punts de subministrament de gas que no disposen de servei (tots per "talls preventius"), una xifra que representa el 2,3% dels 606.000 punts de subministrament de gas que hi ha a la Comunitat Valenciana.

El document també indica que hi ha 7.900 afectats per problemes de proveïment d‟aigua corrent.