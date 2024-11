Centenars de persones es concentren a Madrid per demanar la dimissió de Mazón per "deixar morir la gent" | Europa Press

Centenars de persones, 600 segons Delegació del Govern, han demanat aquest dissabte a Madrid la dimissió del president de la Generalitat de València, Carlos Mazón, per la gestió de les conseqüències de la DANA en una concentració que es va produir de forma simultània a la de València, a què han acudit unes 130.000 persones.

La manifestació convocada per l'organització La Plaça Madrid ha tingut lloc a la Puerta del Sol, on s'han desplegat cartells contra Mazón, a qui han acusat de “deixar morir la gent per la seva incapacitat per gestionar el desastre”, i s'ha demanat "justícia" per les víctimes de la DANA. Altres cartells com "si no desautoritzes un incompetent, els incompetents sou tots dos", s'han pogut llegir a la Puerta del Sol.

Alguns dels manifestants han carregat contra el Govern valencià en declaracions a Europa Press, i han qualificat la gestió de Mazón "de nefasta" i han assegurat que el president "ha assassinat gent". "No són morts, són assassinats", han dit.

"No saben governar el seu poble, hi ha alcaldes del PP que han sortit i han fet la gestió que havien de fer als seus pobles, però la Conselleria, el president de la Comunitat Mazón i els seus consellers han estat un autèntic desastre, a està bé , els han de justiciar i que vagin a la presó.

A la mateixa hora, la manifestació simultània a València ha estat l'epicentre de les protestes en congregar desenes de milers. Sota el lema 'Mazón dimissió', s'ha exigit la "dimissió immediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, i el seu Consell per "no haver sabut gestionar" la catàstrofe.