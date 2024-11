L'excés de fang col·lapsa el clavegueram a les zones afectades per la DANA a València | Europa Press

La recent DANA a València ha deixat al seu pas una enorme acumulació de fang i residus a diverses localitats, provocant el col·lapse del sistema de clavegueram i dificultant enormement les tasques de recuperació. Les autoritats s'enfronten a l'ardu desafiament de retirar el fang que s'ha acumulat en carrers i canalitzacions, ja que aquest representa una amenaça per a la recuperació i el sanejament de les zones afectades, com recull El Debat.

Segons la Generalitat Valenciana, actualment s'estan retirant al voltant de 2.500 tones diàries de fang i estris. Paiporta, un dels municipis més greument afectats, presenta àrees completament negades de fang a causa del desbordament del clavegueram. Tant la Conselleria com el Ministeri de Sanitat han insistit que no es llenci més fang al sistema de clavegueram, encara que a la pràctica segueix sent el principal destí dels residus.

En declaracions recents, el coronel Jesús Marco Vila, cap de l'Oficina de Comunicació de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat a Bétera, ha manifestat la seva preocupació per la quantitat de fang a la zona, explicant que “tampoc no es pot fer una gestió molt ordenada " i que "molts alcaldes ho manifesten als mitjans". Aquesta situació ha derivat en un col·lapse del sistema que resulta complicat de manejar a curt termini.

Les conseqüències del fang acumulat i l'aigua estancada també plantegen riscs sanitaris significatius. La Conselleria i el Ministeri de Sanitat han emès recomanacions específiques per evitar problemes de salut i han suggerit l'ús de roba protectora, guants, màscares i ulleres per als qui col·laboren en les tasques de neteja.

La Direcció General de Salut Pública estudia dos casos probables de leptospirosi en voluntaris que ajudaven a netejar, una infecció bacteriana que es transmet mitjançant contacte amb aigües contaminades per l'orina d'animals infectats. Tots dos casos presenten bona evolució clínica, encara que un roman hospitalitzat.

Com a mesura preventiva, a les pedanies de Castellar-l'Oliveral, La Torre i Forn d'Alcedo s'ha començat a realitzar el baldeig amb hipoclorit sòdic per minimitzar els riscos bacterians als entorns urbans. En paraules de l'alcaldessa de València, María José Catalá, “aquesta tasca de prevenció, gestió i treball és important per avançar-nos. No hi ha ni una alerta, però volem tenir previnguda i monitoritzada la ciutat”.

Per part seva, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha informat que s'estan aclarint els sistemes de clavegueram en localitats com Picaña, Paiporta, Alfafar i Masanasa com a part de les mesures de neteja i recuperació després de la DANA.