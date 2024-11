Previsió del temps a Catalunya: dilluns assolellat amb alerta per mala mar a l'Empordà

Fulles caigudes en un dia tardorenc. Foto: Europa Press

Estabilitat abans que tornin les pluges i les tempestes. La segona setmana del mes de novembre comença amb un dilluns assolellat , marcat també per les temperatures suaus al conjunt de Catalunya, si bé hem de tenir en compte que estan actives les alertes per vent i mala mar al nord del litoral, a la zona de l´Empordà.

Així ho podem veure a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , que apunta que el cel estarà mig o molt ennuvolat per núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia que progressaran de nord a sud del territori.

A partir del migdia, creixeran algunes nuvolades al Prepirineu, així com arribaran noves bandes de núvols mitjans al quadrant nord-occidental, on el cel quedarà mig o molt ennuvolat de nou. A més, al litoral central hi haurà intervals de núvols baixos que durant la segona meitat del dia s'estendran al prelitoral central ia punts del litoral i prelitoral sud.

Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat al llarg del dia, així com a la resta de l'extrem nord de la serralada a partir de mitja tarda.

D'altra banda, la temperatura màxima serà semblant o lleugerament menor a la dels darrers dies, mentre que la mínima es mourà en valors similars.

No es descarta alguna precipitació feble a cotes altes i mitjanes del vessant nord del Pirineu. La cota de neu rondarà entre els 2.000 metres. Acumularan quantitats exigües de precipitació.

Vent i visibilitat

El vent bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, amb tramuntana entre moderada i fort a l'Empordà , on també hi haurà alguns cops molt forts al nord del cap de Creus, i mestral moderat amb cops forts al terç sud. llarg del dia, si bé a linterior del territori serà fluix i de direcció variable a linici i al final del dia.

Al sector central del litoral i prelitoral ia l'interior del quadrant nord-est bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al centre del dia.

Finalment, la visibilitat serà dolenta a zones de Ponent, Catalunya Central i interior del quadrant nord-est, on es formaran bancs de boira que a l'altiplà Central podran persistir fins al migdia. A banda, a la cara nord del Pirineu la visibilitat serà regular o dolenta. A la resta del país, la visibilitat serà entre bona i excel·lent.