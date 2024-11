Espanya, un dels països europeus més disposat a canviar per adaptar-se al canvi climàtic

A Espanya, 1.004 persones van participar a l'enquesta. Foto: EuropaPress i CanvaPro de piyaset

El 95% dels espanyols recolza l'adopció de mesures per fer front als efectes del canvi climàtic, una de les cinc xifres més elevades entre els Estats membres de la Unió Europea (UE), segons la setena Enquesta Anual sobre el Clima encarregada per el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que s'ha publicat aquest dilluns.

L'informe forma part de les activitats anuals del BEI per a la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de l'ONU sobre el Canvi Climàtic (COP29) , que comença aquest dilluns a Bakú (Azerbaidjan). BVA Xsight va recollir 'onlina' les opinions de més de 24.000 persones de tota la EUA i els Estats Units (EUA) sobre el canvi climàtic.

A Espanya, 1.004 persones van participar a l'enquesta, que va tenir lloc del 6 al 23 d'agost del 2024, abans de la DANA de València. Al llarg del text, també ve reflectit que el 89% dels espanyols ha patit almenys un fenomen meteorològic extrem (calor extrem, onades de calor, sequeres, incendis forestals o inundacions) en els darrers cinc anys.

Això suposa nou punts per sobre de la mitjana de la UE. A més, el 66% dels enquestats va esmentar haver hagut de bregar amb almenys una conseqüència directa a causa de fenòmens meteorològics extrems.

Així mateix, el 27% va afirmar haver patit problemes de salut; el 20%, assistir a la destrucció de boscos o espais naturals a prop de casa seva; el 18%, patir problemes d'aigua potable i el 17% fer front a interrupcions del transport.

En total, el 89% dels espanyols defensen que invertir en adaptació al canvi climàtic pot ajudar a crear ocupació i impulsar l'economia local. Més o menys la mateixa xifra, el 88%, creu que l'adaptació al canvi climàtic exigeix invertir ara per evitar més costos en el futur.

Davant d'una mitjana europea del 72%, el 78% dels espanyols reconeix que haurà d' adaptar el seu estil de vida a causa del canvi climàtic. Davant una mitjana del 35%, el 40% està convençut que s'haurà de traslladar a un lloc menys vulnerable al clima, ja sigui a nivell local oa l'estranger, per evitar inundacions, incendis forestals o altres fenòmens meteorològics extrems.

Especialment, un 35% (set punts més que la mitjana europea) va indicar que s'haurà de traslladar a una regió o país més fred. En línies generals, el 66% va declarar que el canvi climàtic serà una prioritat a Espanya els propers anys, 16 punts més que la mitjana de la UE; i el 29%, que serà important.

Per cada euro invertit en prevenció se n'estalvien set en danys

Preguntats per qui ha de pagar per l'adaptació al canvi climàtic, el 40% dels enquestats a Espanya creu que tothom ha de pagar per igual; el 33%, que els costos haurien de córrer a càrrec de les empreses i sectors que més contribueixen al canvi climàtic; i el 12%, que les persones més riques haurien de sufragar els costos mitjançant impostos més elevats.

Pel que fa a qui s'ha de beneficiar primer de l'ajuda per adaptar-se, el 38% creu que tots s'han de beneficiar de la mateixa manera, una resposta similar a la mitjana europea. Així mateix, el 30% considera que cal donar prioritat a la gent gran i el 23%, que les persones que viuen en zones d'alt risc haurien de ser les primeres a beneficiar-se'n.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, ha instat a invertir en resiliència i adaptació , així com en mitigació dels efectes del canvi climàtic. A parer seu, una transició ordenada és també l'opció "més rendible" des del punt de vista econòmic ja que "amb cada euro invertit en prevenció i resiliència s'estalvia entre cinc i set euros de despesa a reparar els danys".

Com han demostrat les tràgiques inundacions a Espanya, l'impacte del canvi climàtic a través de fenòmens meteorològics extrems és una terrible realitat, ha afirmat.