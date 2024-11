Qui és Marcelo Muñoz? L'empresari extremeny que va condecorar Xi Jinping

Muñoz ha estat un fort defensor d'una política exterior espanyola que contempli la Xina com a soci estratègic. Foto: Twitter @EmbEspChina

Fa unes setmanes, el líder xinès Xi Jinping va nomenar Marcelo Muñoz , fundador de la Fundació Càtedra Xina, com a Ambaixador de l'Amistat amb el Poble Xinès, en un acte que va tenir lloc a Pequín. Aquesta condecoració demostra la importància de l'extremeny per a la comunitat xinesa.

Marcelo Muñoz és un dels experts espanyols més destacats en estudis sobre la Xina i un referent en les relacions entre Espanya i el gegant asiàtic. La seva tasca de més de cinc dècades ha contribuït significativament a enfortir els llaços culturals, econòmics i polítics entre els dos països, fet que el converteix en un pioner en l'entesa de la Xina al món hispanoparlant.

Nascut a Espanya, Muñoz es va interessar des de jove pel potencial de la Xina com a actor global. Al llarg de la seva vida, ha exercit diversos rols, des d'empresari fins a escriptor i intel·lectual, tots enfocats a apropar el coneixement sobre la Xina a la societat espanyola i viceversa. A la dècada dels anys 70, en una època en què la Xina encara estava tancada al món, Muñoz es va convertir en un dels primers empresaris espanyols a obrir un negoci al país asiàtic . La seva empresa, Incoteco, va ser pionera en la importació i l'exportació de béns entre els dos països, sent clau per a l'obertura econòmica i l'intercanvi comercial bilateral.

A més de la faceta empresarial, Muñoz és autor de diversos llibres i articles que aborden temes d'història, cultura, economia i política xinesa. Aquestes feines busquen desmitificar idees preconcebudes sobre el país asiàtic i promoure un coneixement profund de les seves particularitats. Entre les seves obres més conegudes hi ha la Xina, la gran incògnita , un llibre que explora des d'un punt de vista crític i respectuós els elements distintius de la civilització xinesa i la seva influència al món contemporani.

Marcelo Muñoz també ha estat una figura activa a la fundació i direcció d'institucions dedicades a la promoció de la relació hispanoxinesa. Entre elles destaca Càtedra Xina, una organització sense ànim de lucre que ell mateix va fundar i que es dedica a la investigació i l'anàlisi de la realitat xinesa. L'entitat actua com un pont entre investigadors, empresaris i estudiants interessats a la Xina, tot fomentant un diàleg constructiu i respectuós.

En l'àmbit polític, Muñoz ha estat un fort defensor d'una política exterior espanyola que contempli la Xina com a soci estratègic, advocant per una col·laboració basada en el respecte mutu i la comprensió cultural. La seva experiència i visió el converteixen en un assessor important per a empreses, governs i organismes que busquen endinsar-se al complex món de les relacions amb la Xina.