La Generalitat Valenciana demana 130 camions de desembossament a la CEOE

Un camió treballa en una claveguera a València. Foto: Europa Press

Un dels desafiaments més urgents per restaurar la normalitat a les localitats valencianes afectades per la DANA és la neteja del sistema de clavegueram, obstruït en moltes zones pel fang acumulat. Aquest problema està generant embussos a les canonades, dificultant el subministrament d'aigua i plantejant riscos de salut pública a causa de l'acumulació de deixalles.

Per abordar aquesta situació, la Generalitat Valenciana calcula que es necessitarien 150 camions de desencadenament, però actualment només en té 20. Per això, ha sol·licitat al Govern central l'enviament de 130 unitats addicionals. Tot i això, davant la falta de resposta, el president autonòmic, Carlos Mazón, ha recorregut a la CEOE, presidida per Antonio Garamendi, amb l'esperança que empreses privades puguin aportar la maquinària necessària.

En xarxes socials, Mazón ha destacat que fa dies que sol·liciten camions de desembussament al Govern per evitar més riscos sanitaris. També ha estès el seu agraïment a la CEOE i altres comunitats autònomes que responen a la seva crida de suport.

En paral·lel, s'està fent una neteja urgent de les clavegueres per evitar que el fang se solidifiqui, un procés essencial per restablir el subministrament d'aigua. Fins a 34 municipis enfronten problemes de clavegueram, afectant 600.000 persones, i 122 depuradores a la regió estan igualment danyades. Es calcula que hi ha entre 4 i 5 milions de metres cúbics de fang que s'han de retirar per evitar complicacions addicionals, incloent-hi riscos de malalties com la leptospirosi, de la qual ja se n'investiguen dos possibles casos.

Algunes empreses han començat a col·laborar, com el Canal d'Isabel II, que ha autoritzat l'ús de 35 camions cisterna amb autobomba per donar suport als serveis d'emergència i FCC, que, conjuntament amb l'Ajuntament de Madrid, ha enviat 157 vehicles de neteja, incloent-hi 10 camions de clavegueram.