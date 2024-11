Mercadona intensifica les donacions d'aliments i equipament per als afectats per la DANA

Material recollit per Mercadona. Foto: Mercadona

Mercadona ha intensificat el seu compromís amb els afectats per la DANA, ampliant i reforçant les mesures d'ajuda des de l’inici de la catàstrofe. Seguint la màxima Fer tot el que calgui i fins que calgui, perquè ara és el moment de ser-hi a prop, la companyia, liderada en aquesta acció per Laura Cruz, directora d'Acció Social, ha mobilitzat el seu equip humà especialitzat en donacions, obres i logística per coordinar les múltiples accions de suport a les persones i comunitats afectades.

Des del primer moment, Mercadona ha posat en marxa un ampli dispositiu d’ajuda enfocat en la donació de productes de primera necessitat. En col·laboració amb els seus proveïdors, la companyia ha lliurat més de 300 tones de productes bàsics, com aliments, aigua i materials essencials, a diverses entitats socials per atendre les necessitats dels damnificats. En aquest sentit, s'ha mantingut un contacte constant amb el Banc d'Aliments de València per donar resposta a les necessitats emergents, aportant més de deu tràilers d’aliments i altres subministraments bàsics.

A més, Mercadona ha reforçat les seves col·laboracions amb menjadors socials a les zones afectades, oferint aliments i estudiant necessitats addicionals per assegurar una resposta integral. Destaca també la seva contribució al programa Cocina Solidaria de Ricard Camarena, on s’han preparat diàriament 10.000 àpats calents en les instal·lacions del proveïdor Frescos Delisano i 4.500 menjars des del restaurant del xef. Aquesta iniciativa ha permès oferir alimentació nutritiva i de qualitat a les persones que s’han vist privades dels recursos més bàsics.

Efectius dels Bombers fent servir un vehicle de Mercadona. Foto: Mercadona

Pel que fa a les accions d'emergència inicials, la companyia va habilitar dues botigues com a centres de distribució d’ajuda, va comprar i lliurar més de 1.200 palets d’aigua i va distribuir aliments de primera necessitat a diversos punts de la província de València, com l'Alqueria del Basket i altres centres habilitats per l’emergència.

En relació amb els seus treballadors afectats, Mercadona ha adoptat mesures que prioritzen el benestar i les necessitats personals, permetent-los absències sense reducció de sou i sense necessitat de recuperar el temps destinat a la cura de la família i la llar. També ha activat un equip de 1.000 voluntaris de diferents departaments per ajudar en les tasques de neteja i adequació de les botigues, per garantir la reobertura i el servei a la comunitat com més aviat millor.

Finalment, Mercadona ha estès la seva col·laboració a les autoritats, oferint suport logístic i posant a disposició de la Conselleria de Serveis Socials un magatzem de 7.000 m² a Picassent per canalitzar les donacions. A més, ha cedit l'Alqueria del Basket com a base d'operacions per a l'exèrcit i ha facilitat vehicles per a la distribució d'ajuts, demostrant així el seu compromís amb el territori i la població afectada en moments de màxima necessitat.