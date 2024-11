Catalunya es prepara per rebre una nova DANA aquesta setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat que una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) podria afectar la regió els propers dies. Tot i que els models meteorològics mostren l'arribada d'una massa d'aire fred des del cor d'Europa, encara hi ha molts dubtes sobre la ubicació exacta i la intensitat de les precipitacions que aquesta DANA podria portar a Catalunya.

Incertesa sobre la intensitat de pluges i vents

Els pronòstics de Meteocat indiquen que l'arribada de la DANA està acompanyada d'incertesa sobre on se situarà finalment el centre de la baixa pressió en superfície, cosa que resulta clau per definir el lloc exacte on les pluges podrien concentrar-se més. d'aquest dilluns, Meteocat ha destacat que les condicions meteorològiques varien constantment, per la qual cosa les previsions es poden ajustar les properes hores.

Segons els models actuals, hi ha la possibilitat de pluges intenses si la DANA es combina amb altres factors, com els vents de llevant a l'àrea del Mediterrani. No obstant, aquesta combinació no sempre passa, de manera que els meteoròlegs continuen monitorant de prop la situació.

Evolució dels models i possibles efectes a Catalunya

Alguns dels principals models meteorològics, com l'ECMWF i el GFS, han mostrat diverses trajectòries possibles per a aquesta DANA, generant pronòstics que difereixen entre ells. Aquest diumenge, els mapes indicaven una configuració de vents de llevant que podria generar precipitacions significatives a Catalunya, però els últims models han reduït aquesta possibilitat, situant el centre de baixes pressions més a l'oest, amb més afectació al País Valencià i les Illes Balears.

El pronòstic també considera la possibilitat d'acumulacions de pluja que oscil·larien entre els 50 i 100 mm en algunes zones de l'est peninsular, encara que aquests valors podrien variar en funció de l'evolució de la DANA els propers dies. Els experts recorden que aquestes depressions d'aire fred poden mostrar un comportament erràtic, i per això petits canvis en la seva posició poden alterar dràsticament la distribució de precipitacions a la regió.

Una tardor activa i potencials impactes locals

Els meteoròlegs han advertit que les DANes, encara que comunes en aquesta època tardorenca, no sempre produeixen pluges intenses. Tot i això, quan se sumen factors com els vents de llevant i la geografia específica de la regió, poden ocasionar episodis de fortes precipitacions i complicacions en infraestructures locals.

A mesura que avancen els dies, Meteocat i altres serveis meteorològics regionals continuaran actualitzant les previsions per a Catalunya. La recomanació per a la població és estar alerta a les indicacions dels serveis meteorològics i locals, ja que fenòmens com aquests poden provocar pluges intenses i inundacions a certes àrees.