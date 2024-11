El Rei torna a València aquest dimarts per visitar les unitats militars

El Rei Felip VI i el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durant la visita a una zona afectada per la DANA, a 3 de novembre de 2024, a Paiporta, València - Rober Solsona - Europa Press

El Rei Felip VI efectuarà aquest dimarts la segona visita a la Comunitat Valenciana després del pas de la DANA el passat 29 d'octubre però en aquesta ocasió, en lloc d'anar a veure els afectats per la tragèdia, se centrarà a visitar les unitats militars desplegades per a ajudar-se i els centres des d'on es coordina aquesta assistència.

El monarca visitarà primer la Base Militar Jaume I, a Bétera, on tindrà ocasió de reunir-se amb efectius dels contingents de l'Exèrcit de Terra, l'Exèrcit de l'Aire i de la UME que participen en la resposta a l'emergència.

Actualment hi ha desplegats 8.474 efectius de les Forces Armades, entre els quals 2.103 pertanyents a la Unitat Militar d'Emergència (UME). Tot aquest personal militar està equipat, entre d'altres, per 14 helicòpters, 105 màquines d'enginyers, 1.790 vehicles d'intervenció i transport, 32 drones, 38 ambulàncies, dues caçamines, 18 embarcacions i 19 gossos de cerca

Després d'això, el Rei es desplaçarà fins al port de València, on visitarà el vaixell d'assalt amfibi 'Galícia', que està atracat des del 4 de novembre passat. Als seus 300 efectius s'han sumat per a l'ocasió una mica més de 100 infants de marina, nou vehicles tot terreny, dos helicòpters SH60F de transport amb capacitat per a vol nocturn, dues llanxes de desembarcament, equip naval de platja, un metge, dos infermers i un sanitari.

El vaixell disposa d'hangar i coberta de vol per operar diversos helicòpters simultàniament, garatges per transportar un gran nombre de vehicles, dic inundable per operar amb embarcacions i hospital amb dos quiròfans i vuit llits d´UCI.

Don Felipe completarà el seu desplaçament a València visitant la base logística principal de l'Exèrcit de Terra a la Fira de Mostres de València, on hi ha més de 2.500 militars que estan treballant en tasques de suport i recuperació dels municipis afectats.

La d'aquest dimarts serà la segona visita que faci al País Valencià el monarca des que aquesta es va veure copejada per la DANA, que deixa fins ara 214 morts. El Rei va estar el 3 de novembre passat a Paiporta, una de les localitats més castigades, juntament amb la Reina Letizia, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazon.

Tots ells van ser rebuts amb llançaments de fang i altres objectes, així com amb insults i crits per part dels damnificats i també de voluntaris, cosa que va provocar moments de tensió en què Sánchez va ser evacuat pel seu personal de seguretat mentre que el Rei va decidir quedar-se i intentar calmar els ànims i parlar amb els presents.

Visita a Xiva la setmana que ve

El monarca, sense Pedro Sánchez, visitarà Xiva a principis de la setmana que ve. Ara com ara, la Casa Reial no ha confirmat la data d'aquest desplaçament.