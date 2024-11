Estan preparats els càmpings de Catalunya per a una riuada? 123 es troben en zones inundables

El 35% dels càmpings són a zones inundables. Foto: Flickr de Daniel Torrejon Martinez, CanvaPro d'InstaStudio

El president de la Generalitat, Salvador Illa , va avisar aquest dilluns que els càmpings són un dels principals focus de preocupació del Govern, ja que molts es troben en zones inundables, i per això no descarten prendre alguna "decisió dràstica" al respecte.

"Ja s'hi estava treballant, no ho ha iniciat el meu Govern, però si s'han de prendre solucions, determinacions o decisions, jo el que dic és que les prendrem", indicava en una entrevista amb Catalunya Radio.

Ha relatat que la Generalitat té un registre de les zones inundables, una eina que preveuen utilitzar per prendre decisions “des d'un punt de vista administratiu i jurídic”.

La realitat és que Catalunya és una regió amb 353 càmpings , segons dades de la Federació Catalana de Càmpings a data d'octubre del 2024.

La Generalitat, per la seva banda, va publicar el juny del 2021 el Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping , en què detallen quants estan en zones inundables. Tot i això, cal tenir en compte que, fa tres anys, tenien registrats 351 càmpings, per la qual cosa les dades ofertes són en base a aquesta xifra.

Dit això, el Pla Urbanístic divideix les zones potencialment perilloses en tres parts:

Càmpings a la conca hidrogràfica de l'Ebre.

Càmpings a les conques internes.

Càmpings que es poden veure afectats per la inundabilitat marina.

Càmpings a la conca hidrogràfica de l'Ebre

Segons les dades de la Generalitat, en total hi ha 26 càmpings que es poden veure afectats. Tot i això, cal tenir en compte que l'Executiu Català considera els allotjaments d'aquesta zona que estan en risc per estar situats a Zona de Flux Preferent, que és un terme que fa referència a la unió de zones que es poden constituir com a vies de intens desguàs.

Superfície afectada per inundabilitat Nombre de càmpings 5-10% 10 10-50% 10 50-100% 6 TOTAL 26

No tots els càmpings tenen la mateixa superfície d'afectació, ja que n'hi ha alguns que en tenen menys d'un 5% i que el Pla no els contempla, ja que és un percentatge tan ínfim que es considera que és “fruit de desajustos cartogràfics”.

Càmpings a la conca hidrogràfica de l'Ebre. Font: Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping

Càmpings a les conques internes

Pel que fa als càmpings establerts a les conques internes, la xifra creix de forma preocupant: un total de 57 estan en perill per situar-se a zona inundable.

Superfície afectada per inundabilitat Nombre de càmpings 5-10% 5 10-50% 9 50-100% 43 TOTAL 57

De la mateixa manera que a l'apartat anterior, hi ha 10 càmpings que tenen menys d'un 5% de superfície afectada i que no es comptabilitzen per "desajustaments cartogràfics" A partir d'aquest percentatge, les principals zones afectades pel risc d'inundabilitat concentren al golf de Roses i al delta de la Tordera, i en menor mesura, al Pirineu oriental.

Càmpings a les conques internes. Font: Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping

Càmpings que es poden veure afectats per la inundabilitat marina

En última instància, hi ha tots aquells càmpings que es poden veure afectats per la inundabilitat marina, que sumen un total de 40.

Superfície afectada per inundabilitat Nombre de càmpings 5-10% 2 10-50% 26 50-100% 12 TOTAL 40

Hi ha set càmpings que, novament, tenen menys d'un 5% a zona inundable, per la qual cosa no queden comptabilitzats. Les zones amb més perill són les que envolten l'Empordà, la desembocadura de la Tordera i l'àrea del litoral meridional Tarraconense (Mont-Roig del Camp).

El problema de les zones properes al mar és que més del 70% de les platges catalanes patiran algun canvi respecte de l'actualitat per culpa del canvi climàtic. De fet, es calcula que per a l'any 2060 hi haurà 140 km de costa molt vulnerable als efectes dels temporals, en comparació dels 61 km actuals. Gairebé la meitat de la costa catalana, el 49%, esdevindrà molt vulnerable, mentre que l'Alt Empordà serà la comarca més perjudicada, amb un 100% de la costa afectada.

Càmpings que es poden veure afectats per la inundabilitat marina. Font: Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping

Per tant, en total, hi ha 123 càmpings a zones inundables a Catalunya , cosa que representa un 35,04% d'aquests 351 comptabilitzats al Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping.