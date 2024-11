Previsió del temps a Catalunya: baixen les temperatures i tornen les precipitacions

El paraigua serà imprescindible a bona part de Catalunya. Foto: Europa Press

Descens de les temperatures i tornada de la pluja . Aquest dimarts 12 de novembre Catalunya viu la cara més hivernal de la tardor, amb una jornada de descens tèrmic i de precipitacions a diversos punts. El paraigua i la roba d'abric són complements que avui no hem de deixar a casa sota cap concepte.

Així ho podem veure fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , que diu que el cel estarà mig o molt ennuvolat per núvols alts i mitjans durant la primera meitat del dia que progressaran de nord a sud del territori, si bé al final del dia tornaran a augmentar pel litoral i prelitoral.

A part, a partir del migdia, creixeran algunes nuvolades al Prepirineu, així com arribaran noves bandes de núvols mitjans al quadrant nord-occidental, on tornarà a quedar mig o molt ennuvolat de nou. A més, al litoral i prelitoral hi haurà intervals de núvols baixos abundants, més extensos a partir del migdia quan també s'espera el creixement d'algunes nuvolades; en aquest sector la nuvolositat progressarà de nord a sud i al final del dia es concentrarà sobretot al litoral i prelitoral sud. Independentment, a l'extrem nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat al llarg del dia.

La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i es podrà registrar al final del dia, sobretot a l'interior on el descens podrà ser localment moderat. La temperatura màxima experimentarà un descens entre lleuger i moderat, excepte a Ponent on pujarà de manera lleugera o localment moderada.

Fins al migdia s'espera algun ruixat a punts del litoral i prelitoral central , mentre que a partir del migdia guanyaran intensitat i s'estendran a punts del litoral i prelitoral sud , i també de manera més dispersa a altres punts de la depressió Central, si bé no es descarten al Prepirineu. A partir de la tarda, la precipitació se centrarà al terç sud, i no es descarta en punts de l'extrem nord-est. Serà en forma de xàfec feble o moderat, si bé localment és possible que sigui fort.

Independentment, s'espera precipitació al vessant nord del Pirineu al llarg del dia, feble i intermitent, si bé també és possible en altres llocs de l'extrem nord del Pirineu. La cota de neu baixarà progressivament al llarg del dia ia partir de la tarda rondarà els 1.000 metres al Pirineu, i els 1.200 metres a la resta. Les acumulacions de precipitació seran poc abundants o localment abundants.