La Gala SuperArte del Grupo Sifu torna a destacar "el talent sense barreres"

Un moment de la gala del passat 11 de novembre. Foto: X (@salvadorilla)

La nit del passat 11 de novembre, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona es va vestir de gala per a la Gala SuperArte del Grupo Sifu, un esdeveniment que va tornar a destacar "el talent sense barreres".

És un dels esdeveniments inclusius artístics més importants d'Europa, un espai que dóna veu a artistes amb discapacitat i sense que enlluernen a l'escenari, exhibint les seves habilitats i trencant barreres.

La de dilluns 11, doncs, va ser una vetllada plena d'espectacle, música i dansa on es va tornar a veure que les diferents disciplines artístiques representades no entenen ni limitacions ni estereotips.

Un esdeveniment que va destacar i va fer que brillessin les capacitats artístiques de persones amb diversitat funcional, promovent la seva plena inclusió a través de la visibilitat i el reconeixement.

La tasca de Sifu

La Fundació SIFU és una entitat sense ànim de lucre el compromís del qual és transmetre i conscienciar la població sobre la diversitat que hi ha a la societat i la importància d'apostar per la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Per això, compta amb diversos projectes que tenen com a objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats, el desenvolupament de competències i la llibertat de les persones, com aquesta gala SuperArte.