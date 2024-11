La denunciant de Saül Gordillo parla clar: "La vergonya ha de canviar de bàndol"

La denunciant, a l'hora d'entrar a la Ciutat de la Justícia. Foto: Europa Press

La denunciant de Saül Gordillo , l'exdirector de Catalunya Ràdio acusat d'agressió sexual durant el sopar de Nadal del 2022 del digital Principal , projecte que ell dirigia i en què la víctima era redactora, ha dit que “la vergonya ha de canviar de bàndol “i ha afegit que confia en la justícia i que la veritat guanyarà .

Així ho ha expressat aquest dimarts 12 de novembre en arribar a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on aquest dimarts Gordillo s'enfronta a 4 anys de presó, a petició de l'acusació particular, que exerceix la lletrada Noemí Martí, per fer presumptes tocaments a la víctima sense el seu consentiment a la discoteca Apolo de Barcelona.

La Fiscalia demana per a ell 9.000 euros de multa per aquests fets, 2 anys de llibertat vigilada i 3 anys d'inhabilitació per a professió o ofici, sigui retribuït o no, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat, mentre que la defensa, que exerceix l?advocat Carles Monguilod demana la seva absolució.