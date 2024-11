Les conseqüències psicològiques per a les persones que ajuden a la zona castigada per la DANA

Un grup de voluntaris sobre el terreny. Foto: Europa Press

Els voluntaris desplaçats a les zones afectades coincideixen en com n'és d' impactant veure el desastre de primera mà . L'experiència, encara que gratificant per a molts, també és traumàtica. Els psicòlegs estan detectant casos d'estrès, xoc i ansietat en els que acudeixen a les localitats que necessiten urgentment ajuda humana i maquinària pesant per continuar les tasques de neteja.

Cal prestar-los atenció diària durant i després del voluntariat, per ajudar-los a gestionar l'estrès adaptatiu que probablement estiguin experimentant.

Pel que fa al personal d'emergència, han de tenir una preparació i un entrenament psicològic específics per reduir el risc de seqüeles. Tot i així, enfronten situacions d'estrès intenses.

L'ambient a les zones afectades

Als municipis copejats per la DANA, els carrers encara reflecteixen la magnitud de la catàstrofe, convertits en un paisatge de fang, runes i objectes personals arrossegats per les aigües.

L'olor d'humitat i fang impregna l'aire, com descriuen els voluntaris al lloc, i les façanes de les cases mostren les marques de fang que indiquen el nivell que van assolir les aigües. Les voreres estan cobertes d'escombraries i estris domèstics, un recordatori de vides interrompudes.

La població oscil·la entre l'esgotament i l'esperança. Voluntaris i residents han unit esforços per netejar i rescatar el que puguin, encara que el procés és lent i esgotador. Alguns veïns romanen fora de casa, ja demolits o inhabitables. A l'ambient es percep una barreja de solidaritat i tristesa.

Un pla de salut mental

Dilluns passat 11 es va anunciar la posada en marxa d'un pla d'intervenció en salut mental per atendre les persones afectades per la catàstrofe, impulsat pel Ministeri de Sanitat i compost per 14 equips multidisciplinaris especialitzats.

Aquests equips oferiran suport psicològic directe i treballaran en la prevenció de problemes mentals, a més d'identificar de manera primerenca els que puguin tenir risc de desenvolupar trastorns greus.

La intervenció s'organitzarà en dos nivells: un de comunitari i un altre d'especialitzat. El nivell comunitari s'enfocarà a la prevenció i promoció del benestar mitjançant activitats informatives, tallers i programes de suport psicosocial per detectar possibles problemes de manera oportuna.

Al nivell especialitzat, s'atendran els casos més complexos, com aquells que presenten símptomes de Trastorn d'Estrès Posttraumàtic. Aquests pacients seran derivats a la xarxa de salut mental de la Comunitat Valenciana, on rebran atenció professional a mitjà i llarg termini.