VÍDEO: Núria Parlón: "Davant la DANA, Catalunya ja té llestos a Bombers, Protecció Civil i Mossos per intervenir si es necessités”

La consellera Parlón ha dit que el darrer “pas de la DANA a Catalunya es va informar en el temps adequat a la gent”. Foto: EuropaPress

La consellera d’Interior, Núria Parlón, ha aclarit a pregunta de CatalunyaPress com funciona el sistema d'alertes català i el temps de resposta davant les dificultats que ens podem trobar els ciutadans.

En aquest sentit, la consellera Parlón ha dit que el darrer “pas de la DANA a Catalunya es va informar en el temps adequat a la gent”. En relació amb el “Baix Llobregat es va inclús informar 10 minuts després que s’activés l’alerta 6 de 6 d’acumulació de pluges”.

Tot i així, la consellera ha afirmat que “de vegades la previsió no és exacta i cal estar pendent de les variacions i a la darrera DANA ho van fer de pressa, tant que vàrem baixar la circulació de vehicles de l’anella metropolitana de 600.000 a 220.000, una reducció considerable en un dia feiner”.

També ha afegit que “les imatges que es va veure de cotxes en algunes carreteres tenen a veure amb l’estat de les mateixes però no els controls de talls”.

Mapa de Meteocat al migdia d'aquest dimarts 13 de novembre/ Foto: Captura Web Meteocat

La consellera ha incidit en tenir en compte els consells d’autoprotecció davant un episodi de “concentració de pluges i pluges intenses”. Aquests tenen a veure amb, si la gent és al carrer, "intentar entrar en llocs lluny de la pluja intensa. Evitar aparcar i circular per les rieres i passos a nivell i fer cas als cossos de seguretat i els talls de carreteres i passos”.

Per aquest episodi de pluges ja estan “avisats i preparats bombers, s’han reforçat els panells informatius i els cossos de Mossos s’ocuparan de les feines de desviament del trànsit i la seva gestió".

Segons les dades d'aquest dimarts al migdia les comarques que podem veure's afectades per aquest fenomen meteorològic seran novament les Terres de l'Ebre, el Montsià, Baix Ebre, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Camp i Tarragonès.

PREDICCIONS METEOROLÒGIQUES



Un cop finalitzada la reunió del comitè de seguiment de la DANA, la consellera Parlon ha informat que en les pròximes hores s’espera que arribi a Catalunya una nova DANA. Tot i això, la titular d’Interior i Seguretat Pública ha remarcat que “totes les prediccions ens indiquen que no tindrà l’impacte que ha tingut a la Comunitat Valenciana” però “sí que s’espera una situació de pluges intenses a la zona de Terres de l’Ebre” i també al Tarragonès.



Actualment, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat els següents avisos:

Avís de situació de meteorològica de perill per intensitat de pluges:

• Nivell d’intensitat de pluja 4 de 6: activat a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp, Priorat, Terra Alta i Tarragonès.

Avís per acumulació de pluges, que podrien acumular al llarg del dia més de 100 litres en 24 hores.

• Nivell d’intensitat 3 de 6: activat a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Baix Camp.

A partir de la predicció feta pel Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT), el Govern ha activat el Pla d’emergències per inundacions de Protecció Civil (INUNCAT) en fase d’ALERTA.

CONSELLS PER A EPISODIS DE PLUGES INTENSES



La fase d’Alerta del Pla d’Emergències per inundacions de Protecció Civil (INUNCAT) s’ha activat per tal d’aplicar més mesures de seguretat, i així, poder actuar de forma preventiva davant la previsió de fortes pluges a Catalunya.

En aquesta fase, des de Protecció Civil recomana a la ciutadania seguir les següents indicacions:

• Consultar la previsió meteorològica i l’estat de les carreteres a través dels canals oficials: @meteocat i @emergenciescat.

• No travessar ni aparcar en rieres, torrents ni passos subterranis.

• Buscar refugi dins d’edificis i tancar bé portes i finestres.

• Si condueixes, modera la velocitat i mantén la distància de seguretat. Segueix l’evolució de l’estat de les carreteres a través de @transit.

• Per a emergències, truca al 112

CATALUNYAPRESS PREGUNTA AL GOVERN