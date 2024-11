Les cinc noves ciutats per les quals passarà el Tour del talent durant el primer semestre del 2025

El Tour donarà el tret de sortida a Catalunya. Foto: Tour del Talent

El Tour del talent, impulsat per la Fundació Princesa de Girona, amb TRIVU com a aliat estratègic, tornarà a posar rumb a cinc ciutats espanyoles durant el primer semestre de l'any 2025, on desplegarà més de 200 activitats adreçades a joves entre 16 i 35 anys . La primera parada serà a l'Hospitalet de Llobregat (del 3 al 10 de febrer); Almeria (del 10 al 14 de març), Lleó (del 7 a l'11 d'abril) i Badajoz (del 5 al 9 de maig). La setmana del 9 al 13 de juny s?instal·larà a Madrid, on posarà punt final a aquesta edició.

“Tractarem continguts diversos en cinc grans eixos: ocupabilitat, propòsit, sostenibilitat, benestar emocional, i salut i esport”, explica Jordi Estruga, director del Tour del talent. Com a novetat, aquest any es farà una atenció especial a l'impuls de la innovació en Intel·ligència Artificial, sobretot des d'un punt de vista formatiu per als joves, però també analitzant les oportunitats que genera aquesta tecnologia en l'àmbit professional.

Les cinc ciutats tornaran a ser testimoni de les proclamacions del guanyador d´una de les cinc categories dels Premis Princesa de Girona 2025: la categoria Social es coneixerà a l´Hospitalet de Llobregat; Art, a Almeria; CreaEmpresa, a Lleó; Investigació a Badajoz, i les dues Internacionals (CreaEmpresa i Investigació), a Madrid. Vinculat a això, i com a altra novetat d'aquesta edició, durant els dies del Tour els diferents municipis acolliran activitats específiques vinculades a la categoria del Premi que s'hi proclami.

El Princesa de Girona CongresFest tornarà a erigir-se com l'acte principal del Tour del talent, essent l'escenari de les diferents proclamacions i acollint conferències, activitats formatives, taules rodones i actuacions musicals amb l'objectiu d'inspirar i fomentar el potencial dels joves. A les darreres edicions, Ses Majestats els Reis ha participat d'aquest esdeveniment i han volgut ser presents a l'anunci dels nous premiats a les diferents ciutats.

Durant els dies de parada, el Tour del talent impulsarà nombroses activitats a diferents espais dels cinc municipis vinculades als diferents programes de la Fundació Princesa de Girona, orientades a la formació en entorns BANI, la millora de l'ocupabilitat i la gestió del benestar emocional dels joves a través d'actuacions musicals, Talent sessions, Fires d'ocupació, Fòrums de talent, visites culturals i de lleure, col·loquis, expedicions, espais de networking, tallers esportius, entre d'altres.

Catalunya, de principi a fi

Per segon any consecutiu, el Tour donarà el tret de sortida a Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat, triada per la seva gran influència a l'àrea metropolitana de Barcelona i coincidint el 2025 amb la commemoració del “Centenari de la concessió del títol de ciutat ”. Es tracta del segon municipi català amb més habitants i amb una població molt diversa, on l'impacte de l'esdeveniment de la Fundació serà rellevant. Els focus de contingut en aquesta parada seran el Social i el Tecnològic, per la proximitat geogràfica i en dates del Mobile World Congress (MWC Barcelona), per a això la Fundació implicarà al màxim d'agents actius en aquests àmbits territori amb lobjectiu de generar el màxim doportunitats.

L'elecció de l'Hospitalet com a primera parada del Tour respon a l'estratègia de la Fundació, iniciada l'any passat, d'estar més present de manera activa a Catalunya, aprofitant l'inici de la gira que anuncia els nous premiats i el lliurament de els guardons. Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, explica que el Tour del Talent 2025 segueix el mateix format de l'any passat, començant a principis d'any a Catalunya per acabar a Madrid. A més, aquest any ens fa molta il·lusió començar, per primera vegada, a una ciutat no capital de província, com és l'Hospitalet de Llobregat, ia partir d'aquí iniciar el nostre recorregut que ens portarà a Almeria, Lleó i Badajoz per acabar a Madrid . A cada ciutat, a més, anirem coneixent els nous premiats Princesa de Girona”.

La Reina Letizia acompanyada per molts joves. Foto: Tour del talent

Almeria, Lleó i Badajoz es convertiran a la 2a, 3a i 4a parada d'aquesta quarta edició del Tour del talent i congregaran més de 40 activitats a cada ciutat, que reflectiran el compromís de la Fundació Princesa de Girona per fomentar el desenvolupament personal i professional dels joves a diverses regions d'Espanya. Les diferents parades oferiran activitats específiques al voltant de cada categoria dels premis, promovent el talent local i brindant als joves l'oportunitat d'explorar i desenvolupar el potencial en diferents camps.

Madrid: punt final

La Fundació Princesa de Girona ha tornat a escollir Madrid com a escenari per clausurar el Tour del talent 2025. La capital espanyola acollirà, al mes de juny, la proclamació dels guanyadors de les dues categories del Premi Princesa de Girona Internacional, CreaEmpresa i Investigació , que aquest any s'obre a tot el talent iberoamericà (Llatinoamèrica i Portugal) amb una voluntat d'agermanament. Això serà en el marc d'un gran esdeveniment creat per a l'ocasió: CongresFest, Conexión talent iberoamericano.

Madrid, a més, serà l'espai ideal per a altres activitats relacionades amb l'impuls i la connexió del talent jove, com el que forma part de les diferents empreses que conformen el Patronat de la Fundació, fent un èmfasi especial en els projectes relacionats amb el territori iberoamericà .

Les aliances del Tour

A més de TRIVU com a aliat estratègic, per a l'impuls del Tour del talent la Fundació Princesa de Girona compta amb la implicació d'empreses aliades al territori, així com també de les administracions públiques. Les ciutats es converteixen en protagonistes durant la setmana del Tour i tenen un paper actiu en la difusió de les diferents activitats i en la cessió despais on albergar-les.

Gràcies a aquestes aliances, en els tres anys de vida, el Tour del talent s'ha convertit en un esdeveniment de referència per al talent jove. Els prop de 60.000 participants que ja han format part del Tour han pogut desenvolupar competències com la gestió emocional, el treball en equip o el lideratge, ampliar la xarxa de contactes o impulsar el seu esperit emprenedor i, a més, han tingut l'oportunitat de conèixer històries i professionals que els han inspirat a assolir els seus propòsits oa generar un impacte positiu a la societat.