La URV suspèn classes i tanca campus i edificis per previsió de pluges fortes

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha decidit suspendre aquest dimecres les classes i tancar els campus i els edificis davant la previsió de pluges fortes.

Afecta tots els campus, facultats, escoles, centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (Crai), edificis de la Fundació URV i centres adscrits, "que estaran tancats durant tot aquest dimecres", informa en un comunicat aquest dimarts.

Ha decidit prendre aquesta mesura després de l'activació del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per part de Protecció Civil, i la universitat diu que "mentre es mantingui l'alerta, l'activitat laboral es farà mitjançant teletreball, sempre que sigui possible".