Juan Roig llança la iniciativa Alcem-se, amb 25M€ en ajudes directes per a empreses afectades per la DANA

Juan Roig - EP

La Marina d'Empreses, pol d'emprenedoria i innovació impulsada per Juan Roig, ha llançat la plataforma Alcem-se amb una dotació total de 25M€, destinada a ajudar pimes, comerços, startups i autònoms afectats per la Dana. L'objectiu de la iniciativa és reactivar com més aviat millor el teixit econòmic de les zones afectades, intentant així reduir al màxim el nombre d'empreses que tanquen.

Per agilitzar els tràmits, els afectats interessats a rebre l'ajuda hauran d'emplenar un formulari habilitat a la plataforma on traslladar les necessitats (assessorament per localitzar proveïdors de maquinària o material, per aconseguir nous clients i reactivar vendes o directament ajuda econòmica).

Després de la petició, tècnics d'EDEM, Lanzadera i Angels avaluaran cada cas presentat, prescrivint a qui se li pot oferir ajuda i com es materialitza: des de reunions amb especialistes fins a ajudes directes econòmiques, les quals seran a fons perdut i podran assolir els 10.000 euros .

A més d'aquest suport directe de Marina d'Empreses, la plataforma Alcem-se serà també un agregador d'iniciatives solidàries engegades durant les darreres dues setmanes per diferents col·lectius i associacions. Totes comparteixen l'objectiu d'ajudar, d'una manera o altra, les empreses afectades per les inundacions.

Sobre Marina Empreses

Marina d'Empreses , fundada el 2015 i impulsada per Juan Roig, està formada per l'escola de negocis EDEM, presidida per Hortensia Roig; l'acceleradora Llançadora; i la societat d?inversió Angels. Marina d'Empreses impulsa el talent de les persones per potenciar el teixit empresarial que millori la societat