La Fundació "La Caixa" dona un suport de 25,7 milions d'euros a 29 projectes biomèdics d'excel·lència

Foto de família de representants de la Fundació "la Caixa" juntament amb els investigadors i investigadores seleccionats a la convocatòria CaixaResearch de Recerca en Salut 2024© Fundació "la Caixa"

La Fundació ”la Caixa” ha seleccionat 29 nous projectes de recerca biomèdica d’excel·lència amb gran impacte social dins de la convocatòria CaixaResearch d’Investigació en Salut 2024, dotada amb 25,7 milions d’euros, perquè es puguin dur a terme en diversos centres de recerca, hospitals i universitats d’Espanya i Portugal.

Entre els guardonats enguany hi ha 11 projectes liderats des de 6 centres de recerca catalans: Centre de Regulació Genòmica (CRG), Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La setena edició d’aquesta convocatòria, a la qual s’havien presentat 580 propostes de recerca bàsica, clínica i translacional, està especialment dirigida a l’abordatge de reptes de salut en diferents àmbits: malalties infeccioses (amb 7 projectes seleccionats), oncologia (6), malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades (5) i neurociències (5). D’altra banda, 6 iniciatives més desenvoluparan tecnologies facilitadores en algun d’aquests camps.

Entre els seleccionats aquest any hi ha, per exemple, projectes orientats a cercar una cura per una malaltia genètica degenerativa letal que afecta a infants; a explorar noves estratègies per ampliar l’accessibilitat de les teràpies CAR-T contra el càncer; a desenvolupar una retina sintètica per recuperar la visió en casos de ceguesa per retinosi pigmentària; a crear nous fàrmacs contra la malària basats en un mecanisme d’acció vinculat a la pròpia biologia del paràsit Plasmodium; a desenvolupar una rèplica de l’ecosistema d’un tumor de còlon en un xip per estudiar l’eficàcia de les immunoteràpies; o a impulsar una teràpia amb bacteris per combatre la metàstasi pulmonar.

Els ajuts suposen un suport econòmic de fins a 500.000 euros per a projectes presentats per una única organització d’investigació i de fins a un milió d’euros per a projectes presentats per consorcis d’entre 2 i 5 organitzacions d’investigació. Tots tindran fins a 3 anys per executar les seves investigacions.

Enguany, els 29 projectes seleccionats estan liderats per científics i científiques d’11 centres espanyols i 6 de portuguesos. En els projectes en consorci hi col·laboren grups de recerca dels Països Baixos, Alemanya, Singapur, Itàlia, Israel i Austràlia.

CaixaForum Madrid ha acollit avui l’acte de lliurament dels ajuts, al qual han acudit diversos representants de la Fundació ”la Caixa”, com el director general adjunt, Joan Ramon Fuertes; el president del Comitè Científic, Javier Solana; el director de l’Àrea de Relacions amb Institucions d’Investigació i Salut, Ignasi López; el patró de la Fundació i president honorari del Banc Português de Investimento (BPI), Artur Santos Silva, i el membre del Comitè de Responsabilitat Social de BPI, José Pena do Amaral. Així mateix hi han assistit la presidenta de la Fundación Luzón, María José Arregui, i la presidenta del Consell Directiu de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Madalena Alves, com també els investigadors i investigadores que són al capdavant dels projectes.

En paraules del director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, Joan Ramon Fuertes, «aquesta cerimònia vol ser alguna cosa més que un reconeixement als projectes guanyadors. Volem que sigui una ocasió perquè els investigadors connectin entre ells i per fomentar sinergies científiques i col·laboracions amb un objectiu que ens uneix a tots: construir junts el futur de la salut».

Una convocatòria competitiva i col·laborativa

La convocatòria es duu a terme en col·laboració amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organisme públic vinculat al Ministeri d’Educació, Ciència i Innovació de Portugal, que hi aporta 2,9 milions d’euros per subvencionar 3 dels 9 projectes portuguesos seleccionats en aquesta edició. Així mateix, també té suport de la Fundación Luzón, que subvenciona, juntament amb la Fundació ”la Caixa”, un projecte sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

CaixaResearch d’Investigació en Salut és una convocatòria competitiva en què participen experts internacionals de gran prestigi en els seus camps d’estudi per a la selecció dels projectes de més excel·lència científica i impacte social. Des que va començar el programa el 2018, la dotació total de la convocatòria ha estat de 145,7 milions d’euros per a 200 projectes, 137 dels quals han estat liderats per equips espanyols, i 63, per grups de recerca de Portugal. Actualment, aquesta és la convocatòria filantròpica d’investigació en biomedicina i salut més important d’Espanya i Portugal.

Els investigadors que desitgin optar a un ajut en la convocatòria de 2025 poden presentar els seus projectes fins al 20 de novembre d’aquest any. Com a novetat, en l’edició vinent les iniciatives centrades en malalties minoritàries pediàtriques i en diabetis de tipus 1 tindran l’oportunitat de rebre finançament específic en el marc de col·laboracions amb la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu i amb la Fundació Breakthrough T1D, respectivament.