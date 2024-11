Tarragona es prepara per a pluges que poden arribar a deixar 180 litres per metre quadrat

Una dona es protegeix de la pluja amb un paraigua. Foto: Europa Press

El nou temporal provocat per una DANA pot produir pluges torrencials a zones de l'àrea mediterrània aquest dimecres 13 de novembre, segons la predicció del portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo.

De fet, diverses comarques de Tarragona i Màlaga tenen avisos de nivell vermell, que implica perill extrem. Tal com ha detallat el portaveu, es podrien superar els 180 litres per metre quadrat (l/m2) en menys de 12 hores, amb possibles tempestes molt intenses en lapses de temps inferiors. Això implica la possibilitat que es produeixin desbordaments i algunes inundacions, per la qual cosa Del Campo ha instat a tenir molta precaució.

Alhora, ha demanat prestar també atenció a zones de la Comunitat Valenciana, incloent-hi les àrees més afectades per les riuades del 29 d'octubre. Allí es podrien acumular més de 150 l/m2 en 24 hores. En aquesta zona, així com en altres punts de Catalunya, altres punts de la província d'Alacant, de Màlaga i també a Granada, els avisos són de nivell taronja.

Això implica perill important i, per tant, el portaveu d'AEMET també ha demanat extremar les precaucions i no acostar-se a llits, encara que estiguin secs, ni a zones inundables.

Un dia esperat

El dia s'esperava i el dia ja ha arribat. Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià i Tarragonès estan en alerta màxima per risc d'inundacions i s'ha demanat a la població que la mobilitat sigui únicament per causes de força major.

Així ho podem veure a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que diu que tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert en general, si bé al llarg de la tarda la nuvolositat minvarà progressivament de nord a sud, malgrat que al litoral i prelitoral es mantindrà el cel cobert. Independentment, podran créixer algunes nuvolades, sobretot al terç sud i no es descarta que a l'extrem nord-est. A més, hi haurà estrats baixos persistents a la meitat sud durant tota la jornada.

La temperatura serà similar o lleugerament més baixa que ahir a tot el territori; igual que va passar dimarts passat 12.

Al terç sud i extrem nord-est s'esperen precipitacions persistents durant tota la jornada, encara que al final del dia es restringiran a punts de l'extrem sud. A la resta del territori també s'espera que caigui precipitació feble, localment moderada, menys probable al quadrant nord-occidental. La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé localment serà d'intensitat forta a la zona avisada, principalment al terç sud.

A banda, s'acumularan quantitats de precipitació entre poc abundant i abundants, si bé en punts de l'extrem sud podran ser entre molt abundants (més de 100 mm en 24 hores). La cota de neu s'iniciarà al voltant dels 1.300 metres i anirà pujant progressivament fins a situar-se al voltant dels 2.000 metres.

Vent i visibilitat

Bufarà el vent de component nord i aquest en general, d'intensitat entre fluixa i moderada, amb cops forts i algun de molt fort, sobretot en punts del litoral i prelitoral, amb cops forts a l'Empordà i extrem sud del territori.

La visibilitat serà regular en general, si bé al terç sud i als vessants marítims de les muntanyes serà dolenta.